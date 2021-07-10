«جيب جلاديتور ساند رانر» قدرات فائقة

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

أثبت الطراز الجديد «جلاديتور ساند رانر 2021» من «جيب» قدرات فائقة على مختلف الطرقات بفضل نظام الدفع الرباعي المميز الذي أعطى للسيارة إمكانيات كبيرة تظهر بشكل خاص على الطرقات الوعرة.

وقال ماركو ميلاني، المدير الإداري للعلامات الأمريكية في «ستيلانتيس الشرق الأوسط»: إنّ «جيب جلاديتور» هي أصلاً شاحنة البيك أب متوسطة الحجم الأكثر قدرة على الطرقات الوعرة، وقد لجأنا الآن في «جلاديتور ساند رانر» إلى الاستعانة بمعايير «جيب» العالية المخصصة للأداء على الطرقات الوعرة لتطبيقها على الظروف الصحراوية القاسية في الشرق الأوسط.

فقد عملنا على تطويرها واختبارها في بعض المناطق الأكثر صعوبة ووعورة في العالم، وبالتالي، فإنّ «جلاديتور ساند رانر» هي سيارة مبنية ومخصصة للصحراء، تقدّم مستوى جديداً من القدرات بفضل براعتها في التفوق على الأراضي الصخرية والرملية بسهولة.

وتضم طرازات «جيب جلاديتور ساند رانر» مخمدات «فوكس» ذات ممر داخلي بطول 64 ملم مع خزانات خارجية معدّلة خصيصاً للسيارة، ومصدّات هيدروليكية مخفضة للارتجاج حصرية من «فوكس»، وهيكلاً مقوى، ورفعاً في التعليق الأمامي بمقدار 25 ملم مع صفيحة انزلاقية أمامية فضية، ومحاور أقوى، ومفاصل توجيه من الفولاذ المقولب.

ومقعدين أماميين رياضيين مع دعائم علوية مدمجة، وإطارات قياس 33 بوصة كتجهيز قياسي. وبفضل هذه التجهيزات القياسية كلها، تصبح «جلاديتور ساند رانر» أول سيارة تحمل علامة «ديزيرت ريتد» من «جيب». وخضعت السيارة لعمليات تحديث بارزة لنظام التعليق الذي خضع بدوره لاختبارات شاملة على الأراضي الرملية والصحراوية القاسية للتأكد من متانة السيارة وحمايتها.

ويعتبر نظام الدفع الرباعي المجرب في «جلاديتور»، أي «كوماند تراك»، هو نقطة الانطلاق للمستوى الجديد من قدرات «ساند رانر» حيث يضم علبة تحويل بسرعتين مختلفتين. وتم استخدام نظام «جيب كوماند تراك» للدفع الرباعي لتأمين سرعات تشغيل أعلى في المجال المنخفض من أجل تسلق الكثبان الرملية وغيرها من العوائق الصحراوية الصعبة.

وتزداد قدرات «جلاديتور ساند رانر» على الطرقات الوعرة بفضل زاوية اقتراب قدرها 44.7 درجة، هي الأفضل في فئتها، وزاوية عبور قدرها 20.9 درجة وزاوية مغادرة قدرها 25.5 درجة، مع خلوص أرضي بارتفاع 295 ملم، وهو الأفضل في فئته.

وتمنح هذه التحسينات الهندسية التي شهدها نظام التعليق في «جلاديتور ساند رانر» تحكماً في الركوب وثقة عند عبور أي أراضٍ رملية أو صحراوية بسرعة عالية، فيما يسمح زر «أوف رود بلاس» للسائقين بالارتقاء بسيارة «جلاديتور» إلى المستوى التالي من القدرات في مجال الثبات.

فبلمسة زر يحدث السائق تعديلات في دواسة الوقود وناقل الحركة ونقاط التعشيق والتحكم بالتماسك للحصول على الأداء الأفضل عند السير بسرعات عالية على الأراضي الرملية.

وكذلك عند السير ببطء على الرمال الناعمة وعبور الصخور ببطء شديد. فضلاً على ذلك، ولأول مرة في سيارة «جيب» يسمح نمط القيادة «أوف رود بلاس» في «جلاديتور ساند رانر» بإغلاق المحور الخلفي عند السير بسرعات عالية في المجال العالي 4H.

ويعمل محرك بنتاستار سداسي الأسطوانات V-6 سعة 3.6 لترات بقوة 285 حصاناً مع 260 رطل قدم من العزم، ويضم تكنولوجيا تشغيل /‏‏ توقيف المحرك كتجهيز قياسي. وقد تم تصميم المحرك ليمنح نطاق عزم واسعاً مع تركيز على العزم عند سرعات الدوران المنخفضة، وهذه ميزة ضرورية للقيادة على الطرقات الوعرة الصعبة. ويجهز المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

وتستفيد «جيب جلاديتور» طراز 2021 من العزم المعروف عند سرعات الدوران المنخفضة التي يمنحها محرك V-6، وهذه ميزة أساسية عند السير على الكثبان أو في الظروف المتطلبة، على غرار جر الشحنات. ومع ناقل الحركة الأتوماتيكي بثماني سرعات، تتميّز «جلاديتور ساند رانر» بنسبة زحف مذهلة، مما يجعل تخطّي أي عائق على الطريق الوعرة أو عبور الكثبان مسألة سهلة.

وفي المقصورة، تتميز «ساند رانر» بمقاعد ذات طابع رياضي أكثر مع دعائم علوية مدمجة لتثبيت الركاب في مقاعدهم براحة خلال القيادة بسرعة على الطرقات الوعرة. وتتميّز المقاعد الجديدة بتنجيد قماشي أو جلدي مع درزات برتقالية وشعارات «ساند رانر» مطرزة.

كما تتميز برفع قدره 25 ملم في التعليق الأمامي مما يمنح السيارة إطلالة بارزة أكبر، وهي مزينة برسوم فريدة على غطاء المحرك الذي يضم فتحة وسطية. ومن بين المزايا التي تجعل «جلاديتور ساند رانر» تتميز عن غيرها شعاراتٌ خارجية وخطاف سحب برتقالي وعجلات فريدة قياس 17×7.5 بوصة، فضلاً على الدعسات الجانبية المتينة الاختيارية من «جيب برفورمانس بارتس».

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