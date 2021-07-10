«أبارث 695 إسي إسي» تفوّق في الأداء

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «فيات» عن السيارة الجديدة «أبارث 695 إسي إسي»، وهو اسمٌ متجذرٌ في تاريخ العلامة يشير بشكل مباشر إلى أيام العلامة الأولى التي تؤكد على مفهوم التفوق في الأداء، عندما حققت مجموعات التعديل في الستينيات ثروة لكارلو أبارث مصممها والذي أصبح بذلك المبتكر الأوّل لمفهوم تعديل السيارات ذات الإنتاج التجاري.

ومن المقرر أن يتم إنتاج السيارة الجديدة ذات الإصدار المحدود بعدد لا يتخطّى 1390 نسخة، 695 منها باللون الأسود و695 أخرى باللون الرمادي، لتشكّل بذلك نسخة هواة الجمع الجديدة المخصصة للأفراد الذين يطلبون أن تتّسم سيارتهم بالحصرية، والأداء الفائق، وروح التسابق.

ولصنع هذه السيارة، استمدّ المهندسون والمصممون في «أبارث» إلهامهم من طراز عام 1964، أي سيارة «شينكوينو» التي خضعت للتعديل لتصبح «695 إسي إسي» من خلال رفع إزاحة المحرك لتصل إلى 690 سم مكعب مع 38 حصاناً إضافياً وتبلغ سرعة 140 كيلومتراً في الساعة. وتم تصميم السيارة ليتمّ استعمالها بشكل يومي وكسيارة رياضية للمدينة وكانت موجّهة أيضاً للأشخاص الراغبين في الحصول على الأداء الأفضل على الطرقات العادية.

وكان الهدف الأساسي في تصميم «أبارث 695 إسي إسي» هو الارتقاء بالأداء إلى مستويات جديدة على صعيدي التسارع والتحكم. فتركزت البحوث على تقليص الوزن، وتحقيق توازن مختلف، واهتمام أكبر بالديناميكيات الهوائية. وفضلاً عن منح السيارة لمسات جمالية، يبرز غطاء المحرّك بالحدبتين المصنوع من الألمنيوم حيث يخفف الوزن بنسبة 25% مقارنة بالغطاء العادي.

وذكرت الشركة أن السيارة متاحة بنسخة هاتشباك فقط، وهي تلفت الأنظار على الفور بفضل غطاء محرك جديد من الألمنيوم وجانح خلفي يذكر بعالم السباقات وبتاريخ التسابق الأسطوري الذي تتميّز به العلامة العريقة.

وعند الإمالة الكاملة بزاوية 60 درجة يؤمن جانح السيارة زيادة تصل إلى 42 كيلوغراماً في الحمل الديناميكي الهوائي، مما يسهم في تعزيز الثبات على المنعطفات واستجابة أعلى على الطرقات متنوعة الالتواءات. وعند إضافة غطاء المحرك المصنوع من الألمنيوم، ينخفض الوزن ويصبح الأداء أفضل على المنعطفات ويتحسن التسارع.

وتستمر المزايا الجمالية الخارجية مع سلسلة من العناصر المستوحاة من الماضي والحاضر، مما يجعل «695 إسي إسي» سيارة حصرية للغاية، على غرار التفاصيل البيضاء على حاجز الهواء الأمامي والخلفي وأغطية المرايا واللواصق على الجانبين. وتتميز العجلات قياس 17 بوصة بلونها الأبيض أيضاً مع أغطية محاور حمراء، وكماشات مكابح بريمبو حمراء وشعار 695 على الجانبين.

وتتميّز مقصورة السيارة بصيغة رائعة من المواد والمهارة الحرفية تعكس الجانب الحصري للسيارة، وتزّين مساند الرأس عبارة «one of 695». وفي لمسة إبداعية فريدة، تضم السيارة مقاعد مرقّمة للمرة الأولى.

وتمّ تجهيز السيارة بمحرك «T-jet» القوي بإزاحة 1.4 لتر ويعمل بقوة 180 حصاناً مع 250 نيوتن متر عند 3 آلاف دورة في الدقيقة، فيؤمن سرعة قصوى تبلغ 225 كيلومتراً في الساعة وتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.7 ثوانٍ.

والسيارة مجهزة بناقل حركة يدوي لكن عند الطلب، يمكن الحصول على ناقل حركة تتابعي من أبارث مع مقبضي تعشيق على المقود.

وفيما يتعلّق بالتكنولوجيا والاتصال، فقد تمّ تجهيز السيارة بنظام المعلومات والترفيه «يوكونيكت» مع نظام ملاحة وشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات وتلائم «آبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو» وراديو رقمي.

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