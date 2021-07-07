اتفاقية لصيانة أسطول سيارات حكومة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وقعت الدائرة المالية لحكومة الفجيرة اتفاقية لصيانة أسطول السيارات وهي خدمة تعاون ما بعد البيع بالتنسيق مع الشركة العربية للسيارات، العضو في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. ووقع اتفاقية التعاون علي مصطفى محمد مدير عام الدائرة المالية لحكومة الفجيرة، ويوسف أبو العيش مدير عام خدمة ما بعد البيع للشركة العربية للسيارات.

وتضمنت الاتفاقية عدداً من المزايا والخدمات النوعية التي توفرها الشركة العربية، ومنها ضمان الجودة وسرعة الصيانة وإصلاح المركبات، وإعداد تقارير سجل الصيانة، وتحليل التكاليف، ورفع قيمة إعادة البيع، وتحسين أوجه استخدام أسطول السيارات الحكومية، وتقليل وقت الأعطال باستخدام قطع غيار عالية الجودة، وذلك باستخدام الفنيين المدربين لتنفيذ الخدمات المختلفة في ورش التصليح الميكانيكية التابعة للشركة.

وذكر مدير عام الدائرة المالية أن الاتفاقية تعزز أطر التعاون والثقة وترفع مستويات الخدمة لأسطول مركبات حكومة الفجيرة، حيث تتميز الشركة العربية للسيارات بإمكانياتها المتقدمة والمتطورة التي تضمن تقديم الدعم الفني لحكومة الفجيرة بتلبية المتطلبات على أكمل وجه في برنامج صيانة المركبات التجارية والأساطيل.

وقال أحمد سالم اليماحي نائب مدير الدائرة المالية إن متطلبات إدارة الجودة وحوكمة الأعمال وإدارة عمليات الأعمال تستلزم توقيع الجهات الحكومية مثل هذه النوعية من الاتفاقيات لضمان جودة المخرجات المستهدفة، وتسهل حكومة الأعمال وترتقي بالعمليات التشغيلية في صيانة أسطول مركبات الحكومة المتنوعة.

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