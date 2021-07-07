«جيب جلاديتور ساند رانر» شاحنة البيك أب متوسطة الحجم للطرقات الوعرة الأعلى أداء

المصدر: دبي- البيان

طرحت «جيب» سيارة «جلاديتور ساند رانر»، الطراز عالي السرعة والأفضل قدرة وأداءً على الطرقات الوعرة وفي البيئات الصحراوية. وبفضل نظام الدفع الرباعي المعروف من العلامة وعمليات تحديث بارزة لنظام التعليق الذي خضع لاختبارات شاملة على الأراضي الرملية والصحراوية القاسية للتأكد من متانة السيارة وحمايتها، أصبحت «جلاديتور ساند رانر» أول سيارة «جيب» في الشرق الأوسط تحمل شارة «ديزيرت ريتد».

وتضم طرازات «جيب جلاديتور ساند رانر» مخمدات «فوكس» ذات ممر داخلي بطول 64 ملم مع خزانات خارجية معدّلة خصيصاً للسيارة، ومصدّات هيدروليكية مخفضة للارتجاج حصرية من «فوكس»، وهيكلاً مقوّى، ورفعاً في التعليق الأمامي بمقدار 25 ملم مع صفيحة انزلاقية أمامية فضية، ومحاور أقوى، ومفاصل توجيه من الفولاذ المقولب، ومقعدين أماميين رياضيين مع دعائم علوية مدمجة، وإطارات قياس 33 بوصة كتجهيز قياسي. وبفضل هذه التجهيزات القياسية كلها، تصبح «جلاديتور ساند رانر» أول سيارة تحمل شارة «ديزيرت ريتد» من «جيب».

وقال ماركو ميلاني، المدير الإداري للعلامات الأمريكية في ستيلانتيس الشرق الأوسط: جيب جلاديتور هي أصلاً شاحنة البيك أب متوسطة الحجم الأكثر قدرة على الطرقات الوعرة، وقد لجأنا الآن في «جلاديتور ساند رانر» إلى الاستعانة بمعايير «جيب» العالية جداً المخصصة للأداء على الطرقات الوعرة لتطبيقها على الظروف الصحراوية القاسية في الشرق الأوسط. فقد عملنا على تطويرها واختبارها في بعض المناطق الأكثر صعوبة ووعورة في العالم، وبالتالي، إنّ «جلاديتور ساند رانر» هي سيارة مبنية في الصحراء ومخصصة للصحراء، تقدّم مستوى جديداً من القدرات بفضل براعتها في التفوق على الأراضي الصخرية والرملية بسهولة«.

يعمل محرك بنتاستار سداسي الأسطوانات V-6 سعة 3.6 لترات في»جيب جلاديتور ساند رانر«بقوة 285 حصاناً مع 260 رطل قدم من العزم، ويضم تكنولوجيا تشغيل/توقيف المحرك كتجهيز قياسي. وقد تم تصميم المحرك ليمنح نطاق عزم واسعاً مع تركيز على العزم عند سرعات الدوران المنخفضة، وهذه ميزة ضرورية للقيادة على الطرقات الوعرة الصعبة. ويجهز المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

وتستفيد»جيب جلاديتور«طراز 2021 من العزم المعروف عند سرعات الدوران المنخفضة التي يمنحها محرك V-6، وهذه ميزة أساسية عند السير على الكثبان أو في الظروف المتطلبة، على غرار جر الشحنات. ومع ناقل الحركة الأتوماتيكي بثماني سرعات، تتميّز»جلاديتور ساند رانر) بنسبة زحف مذهلة تبلغ 52.6:1، مما يجعل تخطّي أي عائق على الطريق الوعرة أو عبور الكثبان مسألة سهلة.

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