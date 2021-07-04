تعاون بين «دبي للمهرجانات والتجزئة» و«قرقاش» و«أي ديلز» لتقديم جوائز طوال الصيف

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اتفاقية تعاون مع شركة «قرقاش» لسيارات «مرسيدس - بنز» وشركة «أي ديلز» تم بموجبها إطلاق سحوبات تتضمن تقديم جوائز كبرى خلال أبرز حدثين وهما «مفاجآت صيف دبي 2021» التي انطلقت الخميس الماضي والاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وتساهم الاتفاقية - التي وقعها كل من أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشهاب قرقاش المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة «قرقاش» وجاد طبيلي المدير التنفيذي لشركة «أي ديلز» - في تقديم جوائز مميزة لعشاق السيارات خلال موسم الصيف الحالي.

وسيمنح المشاركون في سحوبات «مرسيدس» الكبرى الفرصة للفوز بسيارة «مرسيدس C200» الجديدة موديل 2021 بالإضافة إلى مبلغ 25000 درهم نقداً طوال موسم الصيف، وذلك عن طريق شراء قسيمة سحب من محطتي وقود «إينوك» و«ايبكو» ومتاجر «زووم» في جميع أنحاء دبي أو عن طريق شراء «أي ديلز تي 2» عبر الإنترنت من خلال منصة «أي ديلز» الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك اختارت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أيضاً شركة «أي ديلز» كشريك حصري لاستضافة جائزة اليوم الوطني الإماراتي الكبرى وهي سيارة «مرسيدس G63» الحصرية إصدار اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات والمقدمة من قبل شركة «قرقاش».

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.. «تقدم سحوبات مرسيدس الكبرى لسكان دبي وزوارها فرصة الفوز بجوائز كبرى خلال موسم الصيف الحالي.. وتعد السحوبات امتداداً لتقاليد مفاجآت صيف دبي التي تهدف إلى منح أفضل الجوائز للمتسوقين من سعداء الحظ، حيث تقدم سيارة مرسيدس C200 جديدة بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 25000 درهم، كما أنها تعتبر إضافة مهمة للحدث الذي يستمر على مدار 10 أسابيع تشمل العديد من عروض التجزئة والمأكولات والمشروبات وكذلك الفعاليات الترفيهية للعائلات. ونحن نشجع جميع المتسوقين على عدم تفويت الفرص التي تصنع ذكريات رائعة خلال موسم الصيف في دبي».

من جانبه قال شهاب قرقاش «يشرفنا العمل مع اثنين من أفضل الشركاء لجعل الصيف في دبي أروع ضمن أجواء مليئة بالاحتفالات لا سيما ونحن نرى عودة الأعمال التجارية في العالم تدريجياً إلى سابق عهدها مرة أخرى».

وعبر جاد طبيلي عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«قرقاش» بهدف العمل سوياً على هذه المبادرات، مشيداً بحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مواصلة عملها الدؤوب في تطوير مثل هذه المهرجانات وجعلها أكثر جاذبية كل عام.

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