«أودي» الألمانية للسيارات الفارهة تسعى إلى مضاعفة أرباحها

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن شركة «أودي» للسيارات الفارهة، التابعة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية، وضعت لنفسها هدفاً طموحاً فيما يتعلق بتحقيق أرباح، في الوقت الذي تعزز فيه الشركة من جهودها لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

ونقلت مجلة «ديشر شبيجل» الألمانية عن مصادرة مطلعة، أن الرئيس التنفيذي لـ «أودي» ماركوس دويزمان، يسعى إلى أن يجعل من شركته أكبر مساهم في أرباح مجموعة «فولكس فاجن»، حيث وضع هدف تحقيق عائد على المبيعات بواقع 11% في عام 2025.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المجلة، تتوقّع «أودي» بيع أكثر من مليوني سيارة خلال العام الجاري، وربما تسعى إلى تحقيق هدف بيع 3 ملايين عام 2030.

وأعرب دويزمان عن توقعاته بأن السيارات الكهربائية ستحقق خلال عامين أو 3 مستوى أرباح سيارات محركات الاحتراق الداخلي نفسه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز