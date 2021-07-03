201250 سيارة تسلّمها «تسلا» في 3 أشهر

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، تسلا، رقما قياسيا بالنسبة للعدد السيارات التي سلمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغ عدد السيارات التي سلمتها الشركة التي يقودها الرئيس التنفيذي والمؤسس إيلون ماسك في الربع الثاني من العام الحالي 201250 سيارة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن الشركة تنتج حالياً سيارتيها طراز موديل إس الصالون، وموديل إكس، من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس. يو. في) فقط في مصنعها بمدينة فيرمونت بولاية كاليفورنيا، وتنتج سيارتيها الأصغر، طراز موديل 3 وموديل واي في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل التوزيع الجغرافي لمبيعاتها في الربع الثاني من العام الحالي، لكن الولايات المتحدة والصين تعتبران أكبر أسواقها في العالم، وتستحوذان على الحصة الأكبر من مبيعات تسلا من طرازي موديل 3 وموديل واي.

كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ رأيهم يتوقعون وصول المبيعات خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 204160 سيارة.

وقالت «تسلا» في بيان إن «فريق عملنا قام بعمل عظيم في مواجهة صعوبات سلاسل التوريد والإمدادات العالمية».

وأشارت الشركة إلى أن أرقام المبيعات الحالية تعتبر «متحفظة» وأن الأرقام الحقيقية يمكن أن تزيد بنسبة تصل إلى 0.5% أو أكثر.

وتعتبر المبيعات ربع السنوية من المؤشرات شديدة الأهمية بالنسبة لأداء شركة تسلا، كما أنها تدل على الأداء المالي للشركة وعلى طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية بشكل عام.

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