43000 سيارة رياضية كهربائية تستدعيها «بورشه»

المصدر: شتوتغارت - د ب أ

بسبب فقدان محتمل لقوة الدفع، تستدعي شركة «بورشه» الألمانية للسيارات 43 ألف سيارة «تايكان» كهربائية للعودة إلى المصنع كإجراء احترازي. وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» العملاقة بمدينة شتوتغارت الألمانية أمس أن هناك احتمالاً أن تتوقف قوة الدفع في المركبات المتضررة على نحو غير صحيح، ومتقطع في حالات معينة.

وأوضحت «تسلا» أنه في المقابل أن السيارة يمكنها بعد ذلك التوقف ببطء، ويمكن للسائق الاستمرار في استخدام المكابح. وبحسب البيانات، لم تقع حتى الآن حوادث أو أضرار مادية لهذا السبب.

وأوضحت الشركة أن الخطأ لوحظ أثناء اختبار داخلي للسيارات، ولم يحدث إلا في عدد قليل من السيارات حتى الآن. ووفقاً للشركة، يجب فحص وتحديث برنامج إلكترونيات الطاقة ووحدة التحكم في المحرك في المصنع. ومن المقرر استدعاء حوالي 3400 سيارة في ألمانيا وحدها.

وتشمل حملة الاستدعاء السيارات طرازي «تايكان» و«تايكان كروس توريزمو»، من عام 2020 إلى عام 2021. وكانت «تايكان» أول سيارة كهربائية لبورشه، وتم تقديمها للجمهور لأول مرة في سبتمبر 2019.

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