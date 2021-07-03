«أودي آر إس إي ترون جي تي» متوفّرة في المنطقة بالحجز المسبق

المصدر: دبي - البيان

تواصل «أودي» ريادتها في رحلة التحول نحو المستقبل عبر التنقل المستدام بإطلاق سيارة «RS e-tron GT» الكهربائية بالكامل، والتي تعتبر من السيارات الفريدة التي تنتجها «أودي» ضمن مجموعتها.

وتوفر «أودي الشرق الأوسط» للعملاء فرصة حجز السيارة الجديدة قبل إطلاقها رسمياً في المنطقة، ليكونوا بذلك من أوائل العملاء الذين يتعرفون على هذه السيارة الحصرية ويحصلون على فرصة امتلاكها من خلال الانضمام إلى قائمة الانتظار.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة «أودي الشرق الأوسط»: تمثل «RS e-tron GT» بداية حقبة جديدة في تاريخ «أودي» العريق، ونحن سعداء للغاية بأن تكون منطقة الشرق الأوسط من أول الأسواق التي تتوفر فيها هذه السيارة لعملائنا المميزين.

وتعيد هذه السيارة تعريف فئة سيارات «غران توريزمو»، حيث توفر أعلى مستويات الأداء الرياضي والقوة الفائقة في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، مما يعزز مكانة سيارات «e-tron» الرائدة في هذه الفئة.

وتتسارع سيارة «RS e-tron GT» من السكون إلى 100 كيلومتر بالساعة في 3.3 ثوان فقط، فيما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة. وترسي السيارة ذات الأبواب الأربعة معايير جديدة لفئة «غران توريزمو»، بفضل تصميمها الأنيق وتقنياتها المتطورة.

كما تُجهز السيارة بنظام الدفع الرباعي القوي، حيث تأتي بمحركين كهربائيين قويين، أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي.

وتم تجهيز شاسيه السيارة بالعديد من الأنظمة المتطورة مثل التعليق الهوائي المتكيف ثلاثي الحجرات والقفل التفاضلي الإلكتروني على المحور الخلفي.

كما تنفرد هذه التحفة الفنية بصوت «e-tron» الرياضي الذي يضفي عليها مزيداً من الهيبة والتفرد. كما يتوفر مصابيح «Matrix LED» الأمامية بتقنية الليزر كتجهيز أساسي من «أودي»، ويتوفر عدد من التجهيزات الاختيارية، تتضمن عجلات بقياس يصل إلى 21 بوصة، ونظام توجيه لجميع العجلات.

وتواصل «أودي» استراتيجيتها للتحول إلى شركة تنتج السيارات الفاخرة المستدامة من خلال إطلاق « e-tron GT». وفي عام 2020، كانت العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع أكبر شركة تنتج السيارات الكهربائية الفاخرة بين الشركات الثلاث الكبرى في ألمانيا. وحقق طرز «e-tron» نجاحاً كبيراً، حيث سجلت نمواً بنسبة 79.5% خلال العام الماضي، مع تسليم 47,324 سيارة جديدة للعملاء.

يذكر أن أكثر من 80% من طرز «أودي» يتوفر اليوم بنظام القيادة الهجين أو الكهربائي بالكامل. وتتواصل جهود «أودي» للتحول نحو التنقل الكهربائي مع زيادة عدد الطرز الكهربائية بالكامل (السيارات التي تعمل بالبطاريات القابلة للشحن) من ثلاثة إلى سبعة طرز هذا العام. وتعتزم «أودي» طرح أكثر من 20 طرازاً كهربائياً بالكامل وتعزيز مجموعة السيارات الهجينة بحلول عام 2025.

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