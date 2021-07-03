«أيه إم جي إي 53» حصان «مرسيدس» الجامح

المصدر: دبي - أحمد صديق

شهدت الإمارات إطلاق الطراز الجديد من سيارة «أيه إم جي إي 53» والتي يراها عشاق السيارات حصان «مرسيدس» الجامح، والتي تتميز بتصميمها الأنيق مع شبك أمامي مميز ووحشي ومصابيح أمامية رفيعة من نوع «LED»، ومصابيح خلفية طويلة وفتحات هواء ضخمة على كل جانب ومن الأمام والخلف.

وتحت غطاء المحرك يوجد محرك توربيني سعة 3.0 لترات مزود بشاحن توربيني بست أسطوانات قادر على الوصول إلى 435 حصاناً و520 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويتم توزيع كل هذه القوة على نظام الدفع الرباعي عبر نظام ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات. وأظهرت تجربة القيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثوانٍ فقط. وفي الوقت نفسه، يتم تحديد السرعة القصوى للسيارة إلكترونياً عند 250 كم /‏ ساعة.

ومن الداخل وضعت «مرسيدس» شاشتين كبيرتين مقاس 12.3 بوصة مع نظام MBUX للمعلومات والترفيه، ومقاعد مخصصة وفتحات تكييف مستوحاة من التوربينات، وسقف بانورامي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مغلفة بالجلد.

كما يُظهر التصميم الداخلي تقارباً أكبر مع عائلة «AMG» من حيث الأناقة والراحة كسيارة كوبيه، حيث تم إعادة تصميمها بالكامل بشكل يلفت النظر بمجرد وقوع العين عليه، من حيث الفخامة الواضحة وفي الوقت نفسه الانطباع الرياضي الأصيل.

وتم تصميم السيارة بشكل يحسن الديناميكا الهوائية عند السرعات العالية والتي تغري على القيادة بسرعات كبيرة، حيث يؤدي التصميم المميز إلى تدفق أفضل للهواء حول جسد السيارة وكأنها سهم تم رميه بأقصى سرعة ليصيب هدفه.

وبالنسبة للعجلات نجد أنه تم تصميمها من المعدن الخفيف قياس 19 بوصة في تصميم ديناميكي هوائي خماسي الأضلاع، وتتوفر أيضاً عجلات معدنية خفيفة مقاس 20 بوصة بتصميم 5 أضلاع مزدوجة، وهي أيضاً محسّنة من الناحية الديناميكية الهوائية مع حافة عريضة مطلية باختيار اللون الأسود المطفأ أو الرمادي التيتانيوم شديد اللمعان.

أيضاً تأتي السيارة بمقاعد جلد «ARTICO» الصناعي بتصميم وخياطة متباينة مع أحزمة المقاعد الحمراء، مع انتشار علامة «AMG» في أماكن مختلفة في السيارة.

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