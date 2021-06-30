140 مليون درهم استثمارات «أشوك ليلاند» في سوق الإمارات

المصدر: رأس الخيمة – وام

أشاد سانجاي ساراسوا رئيس العمليات الدولية في أشوك ليلاند للسيارات الثقيلة، والتي تتخذ من مجمع الغيل الصناعي مقراً لها بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارات. وقال في تصريح لـ«وام»: إن استثمارات أشوك ليلاند في الإمارات حالياً تبلغ 140 مليون درهم، مؤكداً أن سوق الإمارات يحظى بثقة المستثمرين، حيث يوفر كافة التسهيلات التي تلبي جميع متطلباتهم ومنحهم الفرصة لابتكار منتجات جديدة وطرحها في الأسواق.

ونوّه بشكل خاص بدعم مزاولة المستثمرين المحليين والدوليين لأعمالهم، وتخصيص ميزانية من أجل خلق الوظائف وتطوير البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في بناء الاقتصاد المحلي، وتنظيم بيئة قانونية مستقرة تساعد المستثمرين على اتباع لوائحها بكل سهولة.

وقال، إن المستثمرين في رأس الخيمة يتمتعون بالعديد من المزايا منها سهولة تأسيس الشركات والملكية الأجنبية التامة والإعفاء التام من ضرائب الدخل والشركات، حيث تعد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» منطقة اقتصادية رائدة في الدولة توفر للمستثمرين حلول تأسيس أعمال فعالة من حيث التكلفة وخدمات مميزة لدعم الشركات.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت منذ 3 سنوات سلسلة من الحافلات ذات سعة 32 مقعداً تحت اسم «أويستر»، ويوجد منها حالياً 2000 حافلة مستخدمة في الطرقات، ونعمل أيضاً على صناعة سلسلة جديدة من الحفلات التي تتسع 26 مقعداً، ومن المتوقع طرحها في الأسواق خلال الشهور الثلاثة القادمة، بالإضافة إلى المزيد من المشاريع قيد التطوير، وتم تصميم هذه الحافلات من أجل تحديد موقع الشركة التنافسي في السوق من حيث إجمالي تكلفة الملكية، وتقديم شبكة من الخدمات المتميّزة، بما يتعلق بخدمة العملاء. وأوضح أن إنتاج هذه النوعية من الحافلات في إمارة رأس الخيمة يسهم في تعزيز ثقة العملاء لكون الشركة بالقرب منهم، وتنتج حافلات بمواصفات على درجة عالية من الجودة تلبية لكافة متطلباتهم، ونفخر بكوننا الخيار الأفضل لعملائنا الذين يعدوننا المورد الرئيسي للحافلات.

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