«العربية للسيارات» تعلن عن فوز 35 عميلاً ببرنامج الصيانة المجانية لعام واحد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن الدفعة الثانية من الفائزين في سحب حملة خدمات ما بعد البيع الرمضانية. وتم اختيار 25 فائزاً لنيسان و5 فائزين لإنفينيتي و5 آخرين لرينو في 10 يونيو، بحضور مسؤول من اقتصادية دبي.

يأتي السحب ضمن حملة لمنح الفائزين «صيانة مجانية لعام كامل لمركباتهم» (بواقع خدمتين بفاصل 10,000 كيلومتر، أو 6 أشهر أيهما يحل أولاً) حتى شهر رمضان في عام 2022.

وفي إطار هذه الحملة، حصل العملاء الذين قدموا سياراتهم من نيسان وإنفينيتي ورينو للخدمة على قسائم سحب مجانية وقسيمة إضافية مقابل كل 500 درهم، تم إنفاقها على الصيانة أو الإصلاح أو الخدمات القيمة أو عقود الخدمة أو الإضافات في مراكز الخدمة التابعة للعربية للسيارات حتى 31 مايو، وذلك بناءً على طلبات الإصلاح الميكانيكية.

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