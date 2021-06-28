«مرحبا لمزادات السيارات» تفتتح مركز تسجيل في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «مرحبا لمزادات السيارات»، الشريك الرسمي لـ «آي إيه إيه» لمزادات التأمين الأمريكية على السيارات، في الإمارات، افتتاح مركز تسجيل.

ضمن مقر الشركة في الشارقة، لتسهيل خدمات الفحص الفوري للمركبات وتسجيلها.

وأكدت الشركة، خلال حفل الافتتاح في فندق العنوان، دبي مول أن افتتاح مركز تسجيل، يأتي كجزء من خطة «مرحبا لمزادات السيارات»، الطموحة لتقديم خدمات متخصصة وغير مسبوقة، من شأنها أن تطور سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة، وتعزز الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة، كلاعب عالمي في أسواق السيارات الدولية.

وقال مجيب أمانزاي المؤسس والرئيس التنفيذي لمرحبا لمزادات السيارات: «اليوم، ومن خلال الشراكة الرسمية مع تسجيل، نمهد الطريق لعصر جديد من مزادات السيارات، التي تتيح مجموعة واسعة من المزايا لعملائنا، نضيف لها اليوم، الفحص الفوري والتسجيل».

نجاح

من جهته، قال رجل الأعمال الإماراتي، يعقوب العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة العلي، إن توقيع الاتفاقية، يأتي في ضوء النجاح الكبير الذي حققته «مرحبا لمزادات السيارات»، خلال الفترة الماضية، لجميع شركائها، فيما تتوافق أهداف الشركة في تقديم أفضل معايير الجودة والكفاءة والشفافية للمتعاملين.

وهذا ما يشهد عليه إقبال الجمهور المتزايد على خدماتها، وثقته العالية بها، ويعكس المفاهيم المبتكرة التي تطبقها الشركة على الدوام، لتحويل المزادات التي تشرف عليها إلى مزادات ناجحة لكل المعنيين.

خدمة

وعلق أحمد ناصر رئيس مجلس الإدارة والمؤسس، لمرحبا لمزادات السيارات: «منذ أن تأسست مرحبا في عام 2006، عملنا بجد على أن نكون الأفضل في مجال مزادات السيارات في الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم خدمة عملاء عالية المستوى باستمرار، وسد الفجوة بين المشترين والبائعين، حتى يتمكن المشترون من المزايدة عبر الإنترنت، أو عن طريق زيارة الموقع الفعلي للمزاد في الشارقة.

واليوم، تجلب الشراكة مع «آي إيه إيه» لمزادات التأمين الأمريكية على السيارات، المزيد من الفوائد لجميع الأطراف والمهتمين بقطاع السيارات في المنطقة، وعلى مستوى العالم أيضاً.

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