«إنتر إميرتس موتورز» تمدّ «يوروستار» بـ 100 سيارة «إم جي»

المصدر: دبي - البيان

ورّدت شركة «إنتر إميرتس موتورز»، الموزع الرسمي لسيارات «إم جي» في الإمارات والتابعة لشركة «علي وأولاده القابضة»، أكثر من 100 سيارة من طرازات «إم جي» إلى شركة «يوروستار» لتأجير السيارات، إحدى أبرز شركات تأجير المركبات في الإمارات ولها فروع في أبوظبي والعين ودبي ورأس الخيمة.

وتقدّم «يوروستار» حلول تنقل مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات العملاء، وقد أضافت أخيراً مجموعة حديثة ومتنوعة من سيارات «إم جي» إلى أسطولها المؤلف من أكثر من 2000 مركبة. وستواصل الشركة إضافة المزيد من طرازات «إم جي» إلى أسطولها في الدولة خلال عام 2021، وشهدت إقبالاً كبيراً من العملاء على سيارات «إم جي» أسفر عن حجز الدفعة الأولى من طرازات هذه السيارات بالكامل.

وأكّد عمرو فوزي، المدير العام لشركة «يوروستار» لتأجير السيارات، إن سيارات «إم جي» أثبتت تميزها المعهود بفضل اتسامها بالعملانية والأناقة والتكلفة المعقولة، معتبراً أنها تشكّل إضافة ثرية لقطاع السيارات في الإمارات.

وقال: لاقت مجموعة سيارات «إم جي» التي أضفناها إلى أسطولنا إقبالاً واسعاً وأصبحت تحظى بشعبية متزايدة بين عملائنا، الذين يصفون قيادتها بالعملية والمريحة، ويعتبرون أنهم ينالون قيمة كبيرة مقابل المال من نواحي الكفاءة والمواصفات الأخرى، التي تلبي احتياجات تنقل الموظفين.

وقد قدّمت «يوروستار» لعملائها عرضاً على التأجير في سياق إقبالهم على سيارات «إم جي»، وهي علامة السيارات البريطانية الأصل. يتيح العرض للعملاء ترقية سياراتهم إلى الطراز MG 5 بفارق سعري ضئيل يبلغ 99 درهماً فقط شهرياً، ويستقطب العملاء المستأجرين لطرازات مدمجة واقتصادية من سيارات السيدان الأخرى من الفئة نفسها، ليتيح لهم طراز «إم جي» ذو التجهيزات الرائعة مواصفات غير المتاحة عادة في سيارات من هذه الفئة.

من جهته، أعرب هشام الصحن، مدير العام شركة «إنتر إميرتس موتورز»، عن فخره بالشراكة مع «يوروستار» لتأجير السيارات، واصفاً إياها بالشركة الرائدة في قطاع تأجير السيارات. وقال: غالباً ما يكون عملاء التأجير هم الأكثر انتقائية لعلامات السيارات وخياراتها، ونحن فخورون بالإقبال الذي تحظى به طرازات «إم جي» الغنية بالمواصفات والمزايا التي تناسب جميع أساليب الحياة العصرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز