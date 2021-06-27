«أوتوبرو» توفر خدمة تمديد ضمان المركبات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أوتوبرو»، الشركة المشغِّلة لأكبر شبكة مراكز خدمة للمركبات في الإمارات، إطلاق برنامج شامل لتمديد ضمان المركبات، يغطي العناصر الرئيسة في السيارة، مثل المحرك، وجهاز تكييف الهواء، والأنظمة الإلكترونية، وعلبة التروس، وناقل الحركة، ونظام التعليق، وأنظمة الوقود وغيرها، ويشمل تكلفة قطع التبديل ورسوم الأيدي العاملة، ويتوفر اليوم في جميع فروع «أوتوبرو» في الدولة.

ويأتي البرنامج الجديد، ثمرةً لاتفاقيات الشراكة التي وقعتها «أوتوبرو» مع شركات تقنيات التأمين المتخصصة، «أورا تيكنولوجيز» و«واي بوينت سيستمز»، لسدّ الفجوة الراهنة في سوق المركبات، عند انتهاء صلاحية الضمان الذي يقدمه مصنع السيارة والموزع.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تركّز «أوتوبرو» على تزويد عملائها بأفضل الخدمات، لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع المركبات بالدولة. وإضافة إلى سوق المركبات الجديدة المزدهر في الدولة، يمتاز سوق المركبات المستعملة بنشاط كبير، حيث يمتلك حصّة تقدر بنحو 75 % من إجمالي السوق، لذلك، يتعين تلبية احتياجاته الكبيرة بكفاءة عالية. ومن خلال البرنامج، يمكن للعملاء الاستفادة من الخبرات الفنية لفريق عمل «أوتوبرو»، وقطع التبديل الأصليّة والخدمة السريعة. وتقدم «أوتوبرو» خدماتها لأكثر من 300 ألف مركبة سنوياً، ضمن فروعها البالغ عددها 42 فرعاً.

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