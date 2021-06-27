"تسلا" تستدعي 300 ألف سيارة في الصين بسبب مخاطر تتعلق بميزة تثبيت السرعة

المصدر: وكالات

بدأت شركة "تسلا" استدعاء أكثر من 285 ألف سيارة في الصين يوم السبت بسبب مخاطر تتعلق بسلامة ميزة تثبيت السرعة في السيارة.

ويمكن تنشيط نظام التحكم بالسرعة عن طريق الخطأ في طرازات معينة من سيارات "تسلا" عندما يحاول السائقون نقل التروس أو يقومون بلمس محدد التروس عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى تسارع السيارة بشكل مفاجئ، وفقًا لإدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية.



ويشمل الاستدعاء 35665 سيارة مستوردة من طراز موديل 3 و249855 سيارة من طراز موديل 3 وموديل Y مصنوعة في مصنع "تسلا" في شنغهاي. ولن يطلب من العملاء إعادة المركبات، ولكن بدلًا من ذلك، سيتلقون تحديثًا مجانيًا للبرنامج إما عن بُعد أو شخصيًا لحل المشكلة.

واعتذرت شركة "تسلا" عن الاستدعاء، السبت، في بيان نُشر على حسابها الرسمي على موقع "ويبو"، أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين. وقالت "تسلا" إنها ستواصل العمل على التحسينات وفقًا للوائح السلامة الصينية.

وقالت شركة تصنيع السيارات: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا لمالكي سياراتنا. في غضون ذلك، ستتبع تسلا بصرامة اللوائح الوطنية وستواصل تحسين حماية السلامة، وسنوفر تجربة قيادة ممتازة وآمنة لعملائنا".

وقد أثبتت الصين أنها سوق صعبة لشركة "تسلا"، إذ شككت حتى الآن 5 وكالات تنظيمية صينية في جودة سياراتها من طراز موديل 3 المصنوعة في شنغهاي.

وباعت الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية أقل من 26 ألف سيارة في الصين في أبريل، بانخفاض بلغ 27٪ عن مارس، وفقًا للأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية. وجاء الانخفاض في الوقت الذي أبلغت فيه شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، مثل Nio وXpeng وLi Auto، عن تحسن مبيعاتها المحلية.

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