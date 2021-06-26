عرض مميز من «الحبتور» على بعض سيارات «ميتسوبيشي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الحبتور للسيارات»، الوكيل الرسمي لمركبات ميتسوبيشي في الإمارات، عن عرض مميز يحصل بمقتضاه عملاء ميتسوبيشي على نسبة فائدة 0% لمدة 3 سنوات، عند شراء مجموعة من سيارت الـ SUV من ميتسوبيشي، السيارات اليابانية ذات القيمة الأفضل، بالإضافة إلى العديد من المزايا والقيادة الخالية من المتاعب.



وتتوفر جميع طرازات الـ SUV من ميتسوبيشي بدفعات شهرية مخفضة لتكون بمثابة صفقة ممتازة لجميع العملاء، حيث تبدأ الدفعات الشهرية لسيارة «مونتيرو سبورت» الأنيقة من 1170 درهماً، وباجيرو الأسطورية من 1288 درهماً، والـ SUV العائلية ذات المقاعد السبعة أوتلاندر من 1153 درهماً، و إيكليبس كروس متعددة المزايا من 1093 درهماً، وASX الذكية من 924 درهماً، والسيارة العصرية الجديدة ذات المقاعد السبعة إكسباندر من 924 درهماً. كما سيستمتع العملاء بتظليل النوافذ من Llumar وحماية الطلاء من Scotchgard مجاناً على جميع السيارات.



وقال نسيب نصار، مدير عام التسويق في شركة «الحبتور للسيارات - ميتسوبيشي»: قررنا مفاجأة عملائنا في فصل الصيف، عن طريق تقديم عرض مميز يضيف الكثير من القيمة ويسهل عملية شراء سيارة SUV من ميتسوبيشي، لنقدم خيارات متنوعة من سيارات الـSUV المتعددة المزايا وبأسعار تناسب للجميع.

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