«جي إم سي يوكون 2021».. هندسة متطوّرة

المصدر: دبي - أحمد صديق

حقق الطراز الجديد من «جي إم سي يوكون 2021»، بعد وصولها إلى أسواق الإمارات والمنطقة، نجاحاً كبيراً، بعد تلقي الوكيل في الدولة طلبات شراء كثيرة، ما يؤكد عشاق الصانع الأمريكي لهذا الطراز المتجدد دائماً، حيث كسبت موقعها المتميّز بصفتها مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات، وتوفر تجربة قيادة فريدة، خاصة أنها خضعت لعملية تعزيز من الداخل والخارج على السواء، حيث أصبحت تتألّق بمقصورة رحبة أكثر، وتصميم خارجي أكثر جرأة، كما أنها غنية بالعديد من التقنيات الجديدة الرائدة، وتتميّز بهندسة متطوّرة وأداء عالٍ، ما يرتقي فعلياً بتجربة القيادة إلى مستوى آخر.



وتعزز الخصائص التقنية في «جي إم سي يوكون 2021» ديناميكية القيادة بشكل كبير، بالإضافة أيضاً إلى مستويات الراحة، وبالتالي، ثقة السائقين على الطرقات. وفي هذا الصدد، توفر السيارة تقنية «الإدارة الديناميكية للوقود»، الأولى ضمن قطاع السيارات، مع 17 وضعية لإيقاف عمل الأسطوانات، جرى تصميمها لتعزيز كفاءة المحرّك لأقصى درجة، ضمن الكثير من ظروف القيادة، شاملة تلك التي يتم فيها جر مقطورة. ومن تلك الناحية، فإن السيارة تضم أقوى محرّك ضمن فئة مركبات الـ «SUV» الراقية، وهو محرّك V8 سعة 6.2 ليترات جديد بالكامل، بفئة تجهيزات «دينالي»، ويولّد قوّة قدرها 420 حصاناً، وهو الأفضل بفئته، ويرتقي عالياً بتجربة القيادة.



كما تتيح السيارة المجال لتخصيص التقنيات، وذلك عبر شاشة العرض المائلة المنعكسة على الزجاج الأمامي قياس 15 بوصة، القابلة للتخصيص والرائدة بفئتها، والتي تمكّن السائقين من عكس المعلومات التي يعتبرونها ضرورية جداً أمامهم مباشرة. وهذا يساعد أيضاً في إبقاء نظر السائق مركَّزاً على الطريق، والاستمتاع برحلة آمنة.



وعندما يتعلّق الأمر بالسلامة، فإن السيارة تزخر بالعديد من خصائص وتقنيات السلامة، التي تمنح راحة البال للسائق. فبهدف ضمان تمكين السائق من رؤية كل الزوايا المختلفة، يتوفر الجيل التالي من «يوكون»، مع ميّزة الرؤية الشاملة، عبر ما يصل عدده إلى تسع كاميرا، وهذا يُعتبَر العدد الأعلى ضمن الفئة، بما في ذلك ميّزة الرؤية المحيطية عالية الوضوح، وكاميرا مرآة الرؤية الخلفية.



وبالتوازي مع هذا، تأتي «يوكون» مجهَّزة مع ميّزة الكبح الطارئ، والميّزة الجديدة للتنبيه من عبور المشاة في الخلف، والتي لا تساعد بحماية السائق والركّاب فقط، بل أيضاً المشاة الذي يعبرون الطرقات.



كما تتمتّع «يوكون» بوضوح الرؤية، وذلك مع الإنارة الأمامية الحصرية من «جي إم سي» بشكل حرف C، والتي تنعكس من خلال شفرة الضوء البارزة، التي توفر إنارة LED متسقة عبر مصابيح الإنارة النهارية. وهذا يضمن بقاء الطريق أمام المركبة مضاءً بوضوح دوماً، بغضّ النظر عن الظروف المناخية، وهو أمر هام جداً، خصوصاً في حالة وجود ضباب.



ومع باقة من خصائص السلامة، مثل الاستجابة التلقائية للحوادث، يمكن لمركبة «يوكون»، إجراء اتصال بهدف الحصول على المساعدة، عندما لا يكون السائق قادراً على القيام بهذا، عبر ما يسمى مستشار «OnStar»، والذي يبقى على الخط، بينما يتواصل في الوقت ذاته مع موفري خدمات الطوارئ، لضمان وصول المساعدة المناسبة. أما في حالة سرقة المركبة، فإن «OnStar»، وعبر خيار المساعدة في استعادة المركبة المسروقة، تعمل بالتوازي مع السُلطات المعنية للمساعدة في إعادة «يوكون» المسروقة، وذلك من خلال إبطاء سرعتها، كما يمكن عبر إشارة قفل الإشعال عن بعد، منع إعادة تشغيل المحرّك مجدّداً بعد إطفائه.



وتضمن مجموعة خدمات «OnStar» المتصلة، يتمتّع العملاء بالسيطرة الكاملة على مركبتهم الرياضية متعدّدة الاستعمالات في جميع الأوقات، ما يسهّل أكثر حياتهم كثيرة الانشغال، وذلك بفضل خدمات مميّزة، مثل القفل والفتح عن بعد، تشخيص المركبة والتشغيل عن بعد. وبهدف ضمان بقاء كل من في «يوكون» القوية على اتصال دائم، مهما كانت الرحلة، فإن «OnStar»، تتوفر أيضاً مع باقة بيانات الواي فاي، التي تمكّن ربط ما يصل عدده إلى سبعة أجهزة.



وساعدت خصائص السلامة التي تتمتّع بها «يوكون»، بجعلها واحدة من أكثر مركبات الـ SUV راحة. فهناك نظام التعليق الهوائي المتكيّف عند الزوايا الأربع، الأول من نوعه ضمن الفئة، والمتوفر في السيارة، وهو بالتوازي مع ميّزة التحكّم المغناطيسي بالركوب من الجيل الرابع، يولّد أداء قيادة أكثر حدّة، حتى فوق أقسى وأصعب التضاريس الأرضية.



إلى جانب هذا، وعبر منصّة ذكاء المركبة الجديدة بالكامل، يقوم نظام الاستجابة النشطة للدفع بالعجلات الأربع الجديد بالكامل، بالتفاعل مع ظروف الطريق في اللحظة ذاتها، ما يحسّن مستويات الجر أثناء القيادة على الدروب الوعرة، أو في الظروف الزلقة، وهو ما يعزّز راحة القيادة أكثر.



وبشكل عام، تتميّز الخصائص التقنية الجديدة والمتطوّرة، التي تشكّل السمة الأساسية في «جي إم سي يوكون 2021»، بكونها تجعل منها مركبة SUV راقية مفعَمة بالقوّة والأمان والراحة، بحيث توفر تجربة سفر من الدرجة الأولى، وذلك فوق كل التضاريس، وفي مختلف الأوقات.

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