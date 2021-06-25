«لاند كروزر 2022» في الإمارات

المصدر: دبي - أحمد صديق

أطلقت «الفطيم تويوتا»، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، الجيل المطوّر والجديد من سيارة لاند كروزر التي طال انتظارها، في الإمارات، في خطوة ترتقي بالمكانة المرموقة لإحدى أكثر السيارات شهرةً في الشرق الأوسط. وتقدم سيارة لاند كروزر الجديدة كلياً أداءً منقطع النظير على مختلف الطرقات يتكامل مع مقصورة داخلية فسيحة وعالية الجودة تضمن تجربةً راقيةً في كل رحلة.



ومنذ إطلاقها في شهر أغسطس عام 1951، حافظت لاند كروزر على مكانتها بين أبرز الخيارات المفضّلة لدى العملاء بفضل ميزات السلامة والأمان ومستويات الجودة والمتانة والموثوقية العالية التي تعكس خبرة تويوتا الراسخة في القطاع. ويتميز الطراز الجديد بتحسينات غير مسبوقة على الهيكل الأساسي للسيارة ومجموعة نقل الحركة في السيارة التي تتربع على عرش فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.



وتعد سيارة تويوتا بي جيه ذات الدفع الرباعي والمحرّك القوي أولى سيارات لاند كروزر، والتي قدمت أداءً رفيعاً على الطرقات الوعرة في مختلف البيئات. ومنذ ذلك الحين، بلغ إجمالي مبيعات هذا الطراز 10.4 ملايين سيارة في 170 دولة ومنطقة في مختلف أرجاء العالم.



وتُعد سيارة لاند كروزر الجديدة (السلسلة 300) خلفاً للسلسلة 200، التي ظهرت لأول مرة عام 2007. وبصفتها النموذج الرائد لسلسلة لاند كروزر، استثمرت السيارة بمختلف أجيالها أحدث التقنيات لقيادة مسيرة التطور في عالم السيارات. وتقدم لاند كروزر 300 أفضل أداء على الطرقات الوعرة على الإطلاق، كما ترسي معايير جديدة في مستوى الأداء على الطرقات العادية.



وتتمتع لاند كروزر 300 بوزن أخف وقوة أكبر، إذ نجحت تويوتا بتخفيض 200 كيلوجرام من وزن السيارة، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود، وتقديم أداء أفضل بقوة 409 أحصنة وقوة عزم دوران تصل إلى 650 نيوتن متر، وتعزيز قدرات التحكم والتوجيه. وتتميز السيارة بتصميم خارجي مميز يعزز حضورها القوي من خلال منهجية تصميمها الجديدة والشاملة، في حين تجسّد مقصورتها الداخلية أرقى مستويات الفخامة والكفاءة الوظيفية التي تُميّز هذا الطراز عن جميع السيارات الأخرى من فئته.



ويعتمد التصميم الأمامي على استخدام الأشكال العريضة التي توحي بالقوة وتنساب أفقياً لتمنح السيارة حضورها المميز والفريد. ويتم تعزيز الإطلالة المهيبة من خلال الخطوط الحادة والمتباينة، بينما يلتقي الغطاء الأمامي مع شبكة المبرد العمودية بزاوية 90 درجة تقريباً، بما يتناغم مع السقف والباب الخلفي بشكل كامل.



وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، يتميز المظهر الداخلي بجاذبية لافتة بفضل الجودة العالية للمواد المستخدمة في التصميم إضافةً إلى الاهتمام بأدق التفاصيل. ويحافظ التصميم الداخلي على مستويات رفيعة من الإتقان حتى في المناطق المخفية عن الأنظار، ويمتد نحو جميع الأسطح مثل قاعدة حاملات الأكواب وشبكة مكبرات الصوت المدمجة بالأبواب. وسيستمتع العملاء برحابة مساحة تخزين الأمتعة المحسّنة، وسهولة استخدامها وطابعها العملي بفضل الميزة الجديدة التي تمكّن من طيّ مقاعد الصف الثالث لتصبح مسطحة، ما يزيد سعة تخزين الأمتعة بمقدار 250 ملم، بينما تشكل حجرة التخزين الإضافية أسفل غطاء أرضية التخزين مكاناً مثالياً لتخزين علبة الأدوات والأغراض الصغيرة بعيداً عن الأنظار.



وتحافظ لاند كروزر 300 على هذه السمعة الطيبة باعتبارها الأفضل ضمن فئتها على الطرقات الوعرة، وتعزز أداءها القوي على الأرض عبر تقديم تقنيات مبتكرة متعددة. وتستفيد لاند كروزر الجديدة من نظام فريد يحتوي إما على ثلاثة أقفال تفاضلية (في مقدمة ومركز ومؤخر السيارة) أو على جهاز استشعار لعزم الدوران الانزلاقي التفاضلي المحدود لتعزيز أدائها على الطرقات الصعبة، فضلاً عن تقنياتها الرائعة الأخرى مثل نظام التحكم بالجر ونظام الاختيار المتعدد لتضاريس الطريق ونظام المساعدة على الانعطاف حسب فئة السيارة.



وإضافة إلى ذلك، تساعد شاشة العرض ثلاثي الأبعاد الجديدة لمراقبة التضاريس المختلفة السائق على تحديد حالة الطرقات حول السيارة، وهي تقنية جديدة في سيارات تويوتا تجعل عمليات التوجيه والمناورة بالسرعات المنخفضة أكثر أماناً وموثوقية. ويعزز وضع الضبط التلقائي من قدرات نظام الاختيار متعدد التضاريس من خلال إجراء التعديلات اللازمة وفقاً لطبيعة أسطح الطرقات، من بينها الرملية والصخرية والترابية والطينية.



وفيما يتعلق بتجربة القيادة على الطرقات، نجح مهندسو لاند كروزر بتطوير السيارة على جميع الصُعد، وتزويدها بأنظمة وتحسينات جديدة للارتقاء بسوية الاستخدامات اليومية وتعزيز متعة القيادة، حيث تستفيد تويوتا من منصة جي إيه إف الجديدة كلياً، والتي تستند إلى منصة تويوتا العالمية تي إن جي إيه، والتقنيات المبتكرة لإثراء تجارب القيادة على الطرقات العادية، بما في ذلك ثبات التحكم والراحة أثناء القيادة، إذ تكاد تنعدم الانحناءات في الهيكل، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الضجيج والاهتزاز داخل المقصورة الداخلية بشكل كبير، حتى عند القيادة على الطرقات الوعرة.



ويوفر نظام التعليق الجديد كلياً في السيارة مستوى أعلى من الثبات على الطرقات الممهدة، وأداءً أفضل على الطرقات الوعرة بالمقارنة مع الطراز الذي سبقها. بينما تضمن مكونات الهيكل خفيفة الوزن وعالية المتانة أفضل مستويات الموثوقية والكفاءة باستهلاك الوقود. كما تتوفر السيارة مع خيار نظام التعليق المتغيّر المتكيف، بحسب فئة السيارة، الذي يعمل على التحكم بقوى التخميد تبعاً لظروف القيادة ليضمن تجربة مريحة لا تشوبها شائبة. وتستفيد لاند كروزر الجديدة من مفهوم الإدارة المتكاملة للدفع الرباعي، الذي يتيح تحكماً بمختلف عناصر أنظمة الدفع والدفع الرباعي والتعليق والمكابح والتوجيه، بما يتلاءم مع ظروف القيادة، للارتقاء بمتعة القيادة.



ويوفر المحرك الجديد سعة 3.5 لترات والمزوّد بشاحن توربيني مزدوج وست أسطوانات، أداءً رائداً ضمن فئته، وقوةً وفعاليةً وعزم دوران محسناً بشكل كبير على الرغم من حجم إزاحته الصغير بالمقارنة مع الطراز السابق، حيث تزيد قدرة الدفع في السيارة الجديدة بمقدار 50 حصاناً تقريباً وعزم الدوران بمقدار 120 نيوتن متر بالمقارنة مع المحرك السابق سعة 5.7 لترات وثماني أسطوانات، ما يمنح لاند كروزر مزايا تحرك واستجابة أفضل في جميع السرعات، إلى جانب إصدار صوت محرك مثير للإعجاب أثناء التسارع. ويتكامل المحرك الجديد المزوّد بشاحن توربيني مزدوج مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي فائق التطور من عشر سرعات، والذي طورته تويوتا لتحسين كفاءة السيارة من حيث الأداء، واستهلاك الوقود، ومستويات الهدوء أثناء القيادة.



وقال آندي بارات، مدير عام الفطيم لكزس والفطيم تويوتا: يرتبط سكان الإمارات مع سيارات لاند كروزر بتاريخ طويل وتجمعهم العديد من القصص الشيقة. وتزداد قوة هذه الروابط يوماً بعد يوم بفضل شغف وولاء عملائنا. تتألق سيارة لاند كروزر الجديدة كلياً بتحسيناتٍ رائعة على النظام الرئيسي والمحرك والتصميم الخارجي الملفت مع التفاصيل الداخلية الفخمة والوظائف العديدة، ولا يسعنا الانتظار لتقديمها لعملائنا.



وكما في أي من سيارات تويوتا الأخرى، تُعد السلامة أولويةً رئيسيةً في لاند كروزر المزودة بنظام سلامة متطور. ويتكامل ذلك مع نظام تويوتا للسلامة 2.0، حزمة تكنولوجيا السلامة المبتكرة والتي تشتمل على نظام التنبيه ما قبل الاصطدام (PCS)، الذي يقدم مزايا جديدة بما فيها نظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ (ESA) ونظام المساعدة في تجنّب الاصطدام والذي يساعد في منع الاصطدام مع المركبات والدراجات والمشاة. كما تتضمن الحزمة نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC) مع نطاق سرعة كامل ونظام الحفاظ على المسار (LDA)، ونظام تتبّع المسار (LTA)، بالإضافة إلى نظام الضوء العالي المتكيّف (AHS).



وتتوافر لاند كروزر بتسعة ألوان جذابة للطلاء الخارجي لتتيح للعملاء قدرةً أكبر على التعبير عن شخصيتهم، وتبرز منها ثلاثة ألوان جديدة هي، الأبيض اللؤلؤي مع ملمس لؤلؤي حقيقي وبريق متميز، والأزرق الداكن العصري، والبرونزي الأنيق الملفت للأنظار؛ فيما تتوافر التفاصيل الداخلية للسيارة بألوان البيج والأسود والأحمر الداكن. كما تأتي لاند كروزر الجديدة كلياً مجهزةً بعجلات معدنية قياس 18 أو 20 بوصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز