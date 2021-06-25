«إنفينيتي» تكشف من الإمارات عن طراز 2022 لسيارة «كيو إكس 60»

المصدر: دبي - أحمد صديق

اختارت شركة «إنفينيتي» الإمارات ضمن 3 أسواق فقط على مستوى العالم للكشف عالمياً عن الطراز الجديد من سيارتها «QX60» الرياضية الجديدة كلياً ومُتعددة الاستخدامات بنسختها لعام 2022، والتي تُعد الخيار الأمثل للعملاء بفضل تصميمها الخارجي العصري ومقصورتها المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد والتقنيات المتقدمة لمواجهة تحديات الحياة اليومية بأناقة. جاء ذلك في حفل أقامته الشركة في دبي وضم كبار الشخصيات والجهات الإعلامية للإعلان عن السيارة.



وقال ناصيف صديقي، المدير العام لعمليات المبيعات العالمية لشركة «إنفينيتي» للسيارات: يطرح الجيل الجديد من سيارة «إنفينيتي QX60» معايير جديدة لفئة سيارات الدفع الرباعي ذات ثلاثة الصفوف، إذ يجمع التصميم المتميز وأحدث التقنيات المتوافرة، والتي تواكب تطلعات إنفينيتي في إنتاج عصر جديد من السيارات.



ويتميز تصميم السيارة الجديدة كلياً بطريقة مُتكاملة منذ المراحل الأولى، لتقدّم تجربة قيادة متميزة في مقصورة تستوعب سبعة ركاب مع مساحةٍ إضافية تتيح المزيد من الراحة. بينما يتمتع التصميم الخارجي بمظهرٍ عصري وأنيق يعكس السمات الجريئة لسيارات «إنفينيتي»، ويشمل ذلك السقف ذا الألوان المتباينة، والتفاصيل الاستثنائية الأخرى مثل الشبك الأمامي ذي القوس المزدوج والمستوحى من فن الأوريجامي ومصابيح الإضاءة الرقمية التي تحاكي بتصميمها مفاتيح البيانو.



وتضمّ المقصورة نظام الترفيه والمعلومات الجديد إنفينيتي إن تاتش، وهو شاشة تفاعلية بقياس 12.3 بوصة تعمل باللمس، مع نظام آبل كار بلاي اللاسلكي ونظام أندرويد أوتو الذي يعمل عبر منفذ يو إس بي. وتُقدم هذه الشاشة الديناميكيّة للسائق معلومات واضحة بأسلوب عرضٍ جميل، ويشمل ذلك السرعة ومعلومات الملاحة وغيرها، مع إمكان ربطها بشاشة عرض أماميّة قياس 10.8 بوصات.



وتوفر النسخة الجديدة مزايا مُحسنة تجعل منها سيارة إنفينيتي الأكثر مبيعاً، فهي تضمّ مقاعد الصف الثاني القابلة للطوي، والتي تتيح الوصول بسهولة إلى مقاعد الصف الثالث من دون إزالة مقعد الأمان الخاص بالأطفال.



وتزود السيارة السائق أحدث التقنيات مع نظام «برو بايلوت أسيست» الجديد، والذي يقوم بتوجيه الكاميرا والرادار لتوفير الدعم أثناء القيادة، بهدف التقليل من الإجهاد أثناء القيادة المتقطعة عبر المساعدة على التحكم في التسارع والفرملة والتوجيه أثناء القيادة على الطرقات السريعة ذات المسار الواحد.



وحرص مصممو السيارة على ابتكار مفهومٍ جديد لسيارات إنفينيتي الفاخرة، عبر الدمج بين القوة الاستثنائية والأداء الرياضي والتناغم والبساطة. ويمثل هذا المزيج سمةً فريدة وجديدة كلياً في أسلوب التصميم الخاص بإنفينيتي، ويبرز ذلك من خلال اللون المتوهج بتدرجات الأزرق والبنفسجي التي تحاكي ألوان السماء صيفاً عند الغروب.



وتستمد التفاصيل الدقيقة والراقية إلهامها من الثقافة اليابانية الأصيلة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المصابيح الأمامية التي تتميّز بخطوطٍ حادة تُحاكي طيات رداء الكيمونو التقليدي، والتموجات المتميزة على المقاعد المكسوة بالجلد. إلى جانب الشبك ذي القوس المزدوج والمستوحى من فن الأوريجامي، والجزء السفلي من السيارة المزين بحروف علامة إنفينيتي التي نُقشت بطريقة أنيقة تحت الشعار لتُعبّر عن الحضور القوي للسيارة في أي مكان.



ويتزيّن الشبك الأمامي بتفاصيل من الكروم الجذاب والذي يمتد نحو الزوايا باتجاه مصابيح LED الأمامية التي تحاكي بتصميمها مفاتيح البيانو. كما يحيط بالهيكل الخارجي الجذاب خطٌ على طول السيارة ليحدد هيكلها السفلي والسقف المتوافر بدرجتين من الألوان.



أمّا في القسم الخلفي للهيكل، فتظهر مصابيح إضاءة رقمية تحاكي بتصميمها مفاتيح البيانو، وهي مُستخدمة في تصميم السيارة «مونوجراف» التي تم الكشف عنها العام الماضي، ما يُضفي إطلالة رائعة على السيارة خصيصاً في الليل. وتتماهى مصابيح الإضاءة الخلفية مع مصابيح الإضاءة الأمامية بتقنية LED.



وتتميز المقصورة الفسيحة في السيارة بتفاصيل رائعة ولمساتٍ فنية متقنة. وتظهر اللمسات الأنيقة بوضوح من خلال المقاعد المكسوّة بجلد مطرّز ومدبوغ بمادة الأنيلين، والمتوافر بلون بني مع منحنيات رقيقة ولمسات وخطوط متباينة ومزدوجة الغُرز.



وتُجسّد فئة أوتوجراف من QX60 أعلى مستويات الدقة على يد الخبراء، وتكتسب مقصورة القيادة مزيداً من الدفء والجمال الطبيعي بفضل استخدام ملحقاتٍ فاخرة، مثل المقاعد المكسوّة بالجلد المبطّن والمدبوغ بمادة الأنيلين في الصفين الأول والثاني مع تموجات أنيقة ولمسات فنية مُترفة في القسم الخلفي للمقاعد، فضلاً عن تفاصيل متميزة من خشب بمسام مفتوحة.



وتمتاز جميع طرز QX60 بمقاعد تتماشى مع ظروف انعدام الجاذبية، وقد صمُمت بطريقة هندسية في الصف الأول لضمان تجربة جلوس مريحة للغاية للسائق والركاب. ويستند تصميم المقاعد إلى دراسة أجراها مختبر يامازاكي في جامعة كيو، إذ تمتاز بانحناءات طبيعية تلائم العمود الفقري وتساعد على تخفيف الضغط على منطقة الوركين.



وتوفر مقاعد الصف الأول في فئات مُحددة من السيارة الجديدة كلياً خاصية التدليك للمساعدة على تخفيف التوتر أثناء الرحلات، ويُمكن التحكم في درجة حرارة المقاعد الأمامية في مُعظم فئات QX60.



وتتميز مقصورة القيادة في السيارة بمقاعد فخمة تتسع لسبعة ركاب في معظم فئاتها، إذ توفر فئة أوتوجراف حصراً مقاعد قياسية من الطراز الأول ضمن الصف الثاني. وتتيح نسخة 2022 من السيارة مساحة أكبر لمنطقة الوركين والأقدام في مقاعد الصف الثاني.



وتلبي السيارة الجديدة تطلعات العائلات المهتمة بالتكنولوجيا سهلة الاستخدام. وديناميكيات القيادة الرائعة، بما فيها محرك حائز جوائز من ست أسطوانات بقوة 279 حصاناً وسعة 3.5 لترات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً بتسع سرعات، ويوفر المحرك الثنائي قوة عالية وسرعة في الاستجابة مع أعلى مستويات الهدوء والثقة والتجاوب أثناء القيادة. كما زوّدت السيارة نظام الدفع الرباعي الذكي الذي جرى تحسينه بشكل كبير مقارنة بالطراز السابق؛ ويعمل هذا النظام المدعم بآلية الاقتران المباشر عند اكتشاف انزلاق للعجلات، ويمكنه في بعض الحالات العمل بشكلٍ استباقي لضمان مزيد من الثقة عند القيادة على الطرقات الزلقة. ويضمن النظام توجيه نحو 50% من الطاقة الحركية إلى العجلات الخلفية لزيادة ثبات السيارة. ويمكن لخاصية الفرملة النشطة عند الانزلاق المحدود من إنفينيتي كبح العجلات الفردية لإعادة توجيه عزم الدوران إلى العجلات مع ضمان أعلى درجات التجاوب بصورة فورية تقريباً.



وتشتمل مقصورة القيادة في مختلف طرز QX60 على نظام بوز المتميز والمكوّن من 17 مكبّر صوت، والذي يوفر تجربة صوتية وموسيقية عالية الدقة والوضوح في كامل مقصورة القيادة، وهو مصمم خصيصاً لسيارات QX60 لتوفير نطاق صوتي واسع مهما كان مصدره.



وتتميز السيارة بمزايا أمان نشطة وفعالة، مثل الفرملة التلقائية الخلفية، والتنبيه من الاصطدام من جهة الأمام والتنبؤ بالاصطدام الأمامي وفرامل الطوارئ الأمامية ورصد المشاة. كما زوّدت السيارة إضاءة أمامية متكيفة ومصابيح إضاءة أمامية تلقائية الضبط لتوفير مستويات كافية ومناسبة من الإنارة أثناء القيادة. وستتوفر نسخة عام 2022 من السيارة في أسواق الشرق الأوسط مطلع عام 2022، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الأسعار والمواصفات التفصيلية للسيارة وتوافر المزايا ومعلومات الحجز.

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