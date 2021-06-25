حسينو: «إكسبو» أنعش قطاع السيارات في الإمارات قبل أن يبدأ

المصدر: دبي - أحمد صديق

أكد فراس حسينو، مدير علامة «سكودا» التجارية في شركة «علي وأولاده»، أن «إكسبو 2020 دبي» أنعش بالفعل قطاع السيارات في الإمارات، حيث تلقت العديد من الشركات طلبات شراء لتجهيز أساطيل سيارات لمختلف الشركات خلال الأشهر القادمة قبيل انطلاق المعرض.



وقال حسينو، في حوار مع «البيان»: مع استمرار السوق في قيادة التعافي العالمي من جائحة «كوفيد-19»، قامت سكودا - الإمارات بالمساهمة بهذه المسيرة، ويجدر في هذا الصدد الإشارة إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي» أظهر الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها أعمالنا، وقد انعكس ذلك في تلقي طلبات أساطيل للشركات للأشهر القادمة، كما يجب ألا ننسى ثقة عملائنا في سياراتنا، حيث شهدنا عودة عملائنا المخلصين بالإضافة إلى العملاء الجدد.



وأضاف أن الانتشار السريع للجائحة أدى إلى تعطيل الحياة والمجتمعات والشركات في جميع أنحاء العالم. وقامت المنظمات من جميع أنحاء العالم، بما فيها «سكودا - الإمارات» بتفعيل جهودها للعمل معاً من أجل التقليل من آثار الوباء على الصحة العامة والحد من الاضطرابات في الاقتصادات وسلاسل التوريد.



وأوضح أنه مع تطور الوباء، قامت «سكودا - الإمارات» بتعليق عملياتها لضمان سلامة موظفيها وعملائها، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بعد بدء القيام بالعمليات العادية، وتم تعقيم جميع السيارات المباعة قبل تسليمها إلى العملاء كإجراء أمان إضافي.



وذكر أن شركة «علي وأولاده» تفهّمت بشكل كامل الجانب الاقتصادي للوباء وتأثيره على الشركات وكذلك الأفراد، ويُعد موظفو «سكودا» من الأصول الكبيرة لشركة «علي وأولاده»، ولطالما كانت جهودهم محل التقدير سواء قبل «كوفيد-19» أم بعده.



وأشار إلى أنه على عكس ما شهده السوق، أظهرت «سكودا - الإمارات» نمواً هائلاً، حتى أثناء انتشار الوباء والحجر. لقد شهدنا نمواً بنسبة 35% خلال 2020 ونتوقع أن نرى ارتفاعاً يزيد عن ضعف النمو خلال 2021. وقد انتقلت العلامة التجارية من 3 خطوط سيارات إلى 7 خطوط (كوديالك، كاروك، كاميك، سوبرب، أوكتافيا، سكالا، وفابيا). كما افتتحت «سكودا - الإمارات» أكبر صالة عرض لسكودا في جميع أنحاء العالم، وتتمثل خطة عملها لمدة 5 سنوات في زيادة حصتها في السوق بنسبة 1%.



وقال إننا سعداء للغاية بنتائج رؤيتنا الاستراتيجية لعلامة «سكودا» التجارية في الإمارات، والتي أدت إلى نمو مزدوج الرقم حتى في فترة الظروف الصعبة. إن استثمارنا الكبير في وجود «سكودا» في الإمارات هو اعتراف بثقة عملائنا في قيمة العلامة التجارية والوعد، ويمثلها مجموعة متنامية من النماذج ووجود العلامة التجارية المعزز في أبو ظبي ودبي. كما تعمل الشركة على خطة عمل بعيدة الأمد لتعزيز حصتنا في السوق ومضاعفة مبيعاتها في 2021 واحتلال مكانتها الصحيحة ضمن أفضل 10 علامات تجارية للسيارات مبيعاً في سوق الإمارات.



وحول أحدث الطرازات التي تم طرحها مؤخراً في السوق.. قال: «أوكتافيا الجديدة كلياً والتي تأتي مع صندوق التروس الجديد AQ300، و«كاميك» وهي طراز كروس أوفر للمدينة تتمتع بصفات سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بتصميم سكودا المميز بالأشكال الديناميكية والزوايا الواضحة، و«كاروك»، و«سكالا» وهي سيارة عائلية أنيقة مع الكثير من المساحة».



وحول مستقبل السيارات الكهربائية.. قال: في كل عام كنا نرى صانعي السيارات يضيفون مزيداً منها إلى مجموعتهم، حيث يعمل الجميع على تصنيع السيارات الكهربائية، بدءاً من الشركات المصنعة العريقة والأخرى الناشئة. وقد طرحت «سكودا» مؤخراً سيارة كهربائية جديدة كلياً، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية تتميز بالتصميم المذهل والرحابة الداخلية والمواد عالية الجودة وأحدث التقنيات، وهذا ليس سوى القليل من مزاياها العديدة. وبفضل تقنية التواصل المتطور وأنظمة مساعدة السائق الحديثة والراحة الاستثنائية، فهي مثالية لحركة المرور في المدينة والرحلات الطويلة على حد سواء. وتشير أبعادها إلى مساحة رحبة في المقصورة.



وأضاف أنه تم تصميم سكودا الكهربائية الجديدة كلياً على منصة تم تطويرها خصيصاً للسيارات الكهربائية وهي توفر أحدث التقنيات والشحن السريع والقيادة المطوّلة. إن البنية التحتية لتشغيل المركبات الكهربائية آخذة بالتطور يوماً بعد يوم.



وأشار إلى أن «سكودا - الإمارات» ستُقدم في 2022 أول سيارة «سكودا» هجينة في الإمارات، والتي سوف تليها سيارة رياضية متعددة الاستعمالات في عام 2023.

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