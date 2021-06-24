تعاون بين «بيجو» و«تعليم»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «بيجو»، الشركة الفرنسية الرائدة في صناعة السيارات، شراكة مع «تعليم»، الموفر المحلّي للخدمات التعليمية، وذلك لابتكار قصه قصيرة للأطفال تحت عنوان لنربط الأحزمة بهدف تعزيز مستويات الوعي حول سلامة الطرق.

ويسلّط الكتاب الضوء على خمس نصائح أساسية تتعلّق بسلامة الطرق وذلك بطريقة تفاعلية مسلّية وسهلة يتم من خلالها تلقين الأطفال السلوك الآمن على الطرقات.

وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي للعلامات التجارية الأوروبية لدى مجموعة Stellantis في الشرق الأوسط: نؤمن في بيجو بأن تذكير الأطفال في سن مبكرة بأهمية قواعد السلامة على الطرقات شيء ضروري وحتمي لأمنهم ولمنع الحوادث. يسرّنا إطلاق كتاب لنربط الأحزمة القصصي بالتعاون مع شريكنا تعليم، الذي مكّننا من ربط الصلة مع آلاف الأطفال والعائلات ونشر مبادئ سلامة الطرق في المدارس.

ويتوافق ابتكار هذا الكتاب مع الهوية الجديدة لعلامة بيجو التي تقوم على تحويل جميع الأوقات إلى أوقات قيّمة. هذه القصة مصممة بطريقة تجعل الأطفال يقضون وقتاً قيماً وممتعاً وهم يقرأونها مع ذويهم ما سوف يساعد على جعلهم ملمين بقواعد السلامة سنوات طويلة.

من جهته، قال آلان ويليامسون المدير التنفيذي لتعليم: «يسعدنا في تعليم التعاون مع بيجو على إطلاق حملة سلامة الطرق. فسلامة الأولاد تحتل موقع الأولوية لدينا، وهذه المبادرة التي تستهدف طلّابنا سوف بكل تأكيد ترفع مستويات الوعي لديهم حول سلامة الطرق، وكذلك الأمر بين أوساط الأهالي. فأسس السلوك السليم يتم ترسيخها في عمر مبكر، ونعتقد أنه عبر هذه الشراكة سيتم بشكل إيجابي إلهام الطلّاب الصغار تبنّي العادات السليمة وتكييف حياتهم معها ما يضمن استمتاعهم بأسفار مستقبلية تتميّز بمزيد من السلامة والأمان بأكثر قدر ممكن».

ويتمحور هذا الكتاب الذي تم ابتكاره بالاعتماد على مهارات محلّية، إذ برعت كل من آية حلواني في كتابته وأمان درويش في تصميم رسومه، حول شخصيتين أساسيتين وهما سارة وآدم اللذان ينطلقان في مغامرة عبر الجبال والأنهار والبحيرات. وهما يقومان في الرحلة بتقديم نصائح وإرشادات للقرّاء حول مبادئ القيادة المسؤولة، بما في ذلك أهمية ربط أحزمة الأمان وعدم استخدام الهواتف أثناء القيادة وغيرها، وكل هذا بشكل مشوّق وتفاعلي يمنح وقتاً مسلّياً لكل أفراد العائلة.

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