بالفيديو..الفلبين تدمر 34 سيارة فارهة وتكشف السبب

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

دمرت سلطات الجمارك في الفلبين 34 سيارة فارهة بسبب إدخالها إلى البلاد بطريقة غير نظامية، لمحاولة أصحابها التهرب من دفع قيمة الجمارك.

ومن بين السيارات التي دُمرت ماكلارين 620s الرياضية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو وأنتجت منها 350 نسخة في العالم فقط.

وتم التخلص من السيارات الفارهة باستخدام حفار، وهي الوسيلة التي اتبعتها السلطات في المرتين السابقتين اللتين دمرت فيهما سيارات أدخلت بالتهريب.

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