الفطيم تويوتا تطلق سيارة لاند كروزر الجديدة كلياً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، الجيل المطوّر والجديد من سيارة لاند في الإمارات. ومنذ إطلاقها في أغسطس عام 1951، حافظت لاند كروزر على مكانتها بين أبرز الخيارات المفضّلة لدى العملاء. ويتميز الطراز الجديد بتحسينات غير مسبوقة على الهيكل الأساسي للسيارة ومجموعة نقل الحركة في السيارة التي تتربع على عرش فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. وتعد سيارة تويوتا بي جيه ذات الدفع الرباعي والمحرّك القوي أولى سيارات لاند كروزر، والتي قدمت أداءً رفيعاً على الطرقات الوعرة في مختلف البيئات. ومنذ ذلك الحين، بلغ إجمالي مبيعات هذا الطراز 10.4 ملايين سيارة في 170 دولة ومنطقة في مختلف أرجاء العالم.

وتُعد سيارة لاند كروزر الجديدة (السلسلة 300) خلفاً للسلسلة 200، التي ظهرت أول مرة عام 2007. وتتمتع لاند كروزر 300 بوزن أخف وقوة أكبر، إذ نجحت تويوتا بخفض 200 كيلوجرام من وزن السيارة، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود، وتقديم أداء أفضل بقوة 409 أحصنة وقوة عزم دوران تصل إلى 650 نيوتن متر، وتعزيز قدرات التحكم والتوجيه. وتتميز السيارة بتصميم خارجي متميز يعزز حضورها القوي من خلال منهجية تصميمها الجديدة والشاملة، في حين تجسّد مقصورتها الداخلية أرقى مستويات الفخامة والكفاءة الوظيفية التي تُميّز هذا الطراز عن جميع السيارات الأخرى من فئته.

يوفر المحرك الجديد سعة 3.5 لترات والمزوّد شاحناً توربينياً مزدوجاً وست أسطوانات، أداءً رائداً ضمن فئته، وقوةً وفعاليةً وعزم دوران محسناً بشكل كبير على الرغم من حجم إزاحته الصغير بالمقارنة بالطراز السابق، إذ تزيد قدرة الدفع في السيارة الجديدة بمقدار 50 حصاناً تقريباً وعزم الدوران بمقدار 120 نيوتن متر بالمقارنة بالمحرك السابق سعة 5.7 لترات وثماني أسطوانات. وتتوافر لاند كروزر بتسعة ألوان جذابة للطلاء الخارجي لتتيح العملاء قدرةً أكبر على التعبير عن شخصيتهم، وتبرز منها ثلاثة ألوان جديدة وهي، الأبيض اللؤلؤي مع ملمس لؤلؤي حقيقي وبريق متميز، والأزرق الداكن العصري، والبرونزي الأنيق اللافت للأنظار؛ فيما تتوافر التفاصيل الداخلية للسيارة بألوان البيج والأسود والأحمر الداكن. كما تأتي لاند كروزر الجديدة كلياً مجهزةً بعجلات معدنية قياس 18 أو 20 بوصة.

من ناحية أخرى، أطلقت الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، مفاجأةً خاصة لأول 50 عميلاً لسيارة لاند كروزر الجديدة كلياً، إذ أقامت حفل استقبالٍ خاصاً لهم في صالتها في دبي فستيفال سيتي، وذلك تزامناً مع الاحتفال بعام الخمسين في الإمارات.

ودعت الشركة عملاءها لزيارة الصالة وتسلّم سياراتهم الجديدة من طراز لاند كروزر 300 في فعالية قيادة حصرية عند منتصف ليلة البارحة، إذ تمّ استقبالهم بالألعاب النارية وبتحية من قبل فرق الدفاع المدني في دبي بمشاركة شرطة دبي، وتسلموا أيضاً الطراز الجديد من السيارة المرتقبة. كما تسلمت شرطة أبوظبي أيضاً سياراتها الجديدة من طراز لاند كروزر 2022 لتكون الإضافة الأحدث لأسطول سياراتها المتميز.

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