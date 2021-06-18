جيب رانغلر بطل الطرق الوعرة

المصدر: دبي - البيان

نجحت سيارة «جيب رانغلر»، الأيقونية، والتي يصفها الكثيرون بأنها «بطل الطرق الوعرة بلا منازع»، في توفير مستويات ممتازة من الراحة وديناميكيات القيادة الفائقة، وهو ما أكده عشاق القيادة في الطرق الوعرة. وتعد «جيب رانغلر» سيارة فريدة من نوعها، فهي جاهزة لكتابة فصل مثير في التاريخ الأسطوري لعلامة «جيب» والتي بدأت في عام 1941.

وتعد «رانغلر» السيارة الأكثر قدرة عن أي وقت مضى، حيث تشتمل على محتويات لا تضاهى، والتي تتضمن نظامين متطورين ونشطين وكل الوقت عند الطلب للدفع الرباعي، وهما «سيليك تراك» و«روك تراك».

وجاءت تجربة قيادة «جيب رانغلر» لتظهر مدى الراحة التامة في القيادة، سواء على أصعب التضاريس أو في شوارع المدينة، حيث تمتاز بتصميم أكثر حداثة، يظلّ متوافقاً مع التصميم الأصلي للسيارات الجيب، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من حرية الهواء الطلق وميزات التكنولوجيا المتقدمة من حيث الأمان والتواصل.

وقد تم عرض الجيل الرابع من «جيب رانغلر» بثلاثة مستويات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط: سبورت وصحارى وروبيكون، وكلها متوفرة على شكل بابين أو أربعة أبواب.

وتعتبر «جيب رانغلر»، التي صممت لمواجهة أكثر الطرق الوعرة تحدياً، نتاجاً لأكثر من خمسة وسبعين عاماً من الريادة في تطوير أنظمة الدفع الرباعي. ويتوفر نظامان للدفع الرباعي هما «سيليك تراك» الذي يتم به تجهيز سيارتي سبورت وصحارى، ونظام «روك تراك» الذي يأتي قياسياً على روبيكون، وهو الطراز الأكثر قوة والأكثر قدرة للقيادة على الطرق الوعرة. ونظام «سيليك تراك» هو عبارة عن علبة نقل ذات سرعتين طوال الوقت لرصد وإدارة مستمرة لعزم الدوران المرسل إلى العجلات الأمامية والخلفية، كما يتميز به أيضاً نظام «روك تراك».

ومن خلال تحويل عصا النقل المخصصة إلى الوضعية العالية للدفع الرباعي، يمكن للسائق أن يتحول إلى وضعية الدفع الرباعي المثالي عند القيادة على الأسطح الزلقة، مثل الرمال أو الطين أو الثلج أو الجليد. ويمكن اختيار وضعية 4H لتشغيل إما الوضعية التلقائية، وهي مثالية للاستخدام الموثوق والمريح في أي ظروف قيادة بفضل الرصد والإدارة المستمرة لعزم الدوران والإشراك وعدم الإشراك التلقائي للدفع الرباعي عند الحاجة للحفاظ على مستوى السحب، أو في وضعية الدفع الرباعي بعض الوقت الذي يضمن توزيع عزم الدوران دائماً بالتساوي بين المحاور الأمامية والخلفية.

وتتمتع «رانغلر» بميزة «تريل رايتد» التي تثبت قدراتها الأسطورية على الدفع الرباعي. وأداء «تريل رايتد» هو نتيجة لسلسلة من الاختبارات الثقيلة التي أجريت في الوضعيات التالية: الجر، واجتياز المياه، والقدرة على المناورة، والحركة المفصلية، والارتفاع عن الأرض.

وتبنى «جيب رانغلر» على تصميم جمالي منحوت يجعل من الممكن تمييزها على الفور بسمات تصميم جيب التقليدية، من المصابيح الأمامية المستديرة إلى الشبكة ذات السبع فتحات، ومن أقواس العجلات شبه المنحرفة إلى المفصلات المرئية ؛ ومن الزجاج الأمامي القابل للطي إلى القضيب الرياضي، ومن الأبواب القابلة للإزالة إلى تكوينات الهواء الطلق مع سقف صلب أو سقف لين.

ويتميز التصميم الخارجي لسيارة رانغلر بتصميم جريء وقوي وبشكل عريض وخط وسط منخفض مع نوافذ أكبر للحصول على رؤية خارجية أفضل، خصوصاً على المسارات شديدة الوعورة. وأعطى فريق تصميم جيب الشبكة الأسطورية ذات السبع فتحات إطلالة أكثر حداثة، حيث تتقاطع فتحات الشبكة الخارجية مع المصابيح الأمامية.

وبالنسبة لإصدارات صحارى وروبيكون، تمتاز مصابيح LED الأمامية ومصابيح الضباب بإضاءة بيضاء نقية تضيف إلى إطلالة رانغلر المميزة. وتم تركيب أضواء النهار على الجزء الأمامي من فتحات العجلات شبه المنحرفة. ومن الخلف، تشتمل مصابيح الذيل المربعة التقليدية على إضاءة LED.

ويميل الزجاج الأمامي ليصل إلى الدرجة المثلى لتحسين الديناميكا الهوائية، ويشتمل على تصميم بأربعة أضلاع في الجزء العلوي من إطار الزجاج الأمامي ليسمح بطي الزجاج بسرعة وسهولة. ويربط قضيب السقف الآن أعمدة A، ويبقى في مكانه حتى عندما يكون الزجاج الأمامي مطوياً لأسفل. وهذا يعني أن مرآة الرؤية الخلفية يمكن أن تبقى في مكانها حتى عندما يكون الزجاج الأمامي مطوياً. وتأتي فتحات رفارف بلون الجسم ومن قطعتين مع زينة باللون الأسود للجزء الأسفل قياسية بطراز صحارى.

وباعتبارها سيارة SUV رباعية الدفع الحقيقية الوحيدة المكشوفة للاستمتاع بالهواء الطلق المتوفرة في السوق، فإن جيب رانغلر بالكامل تقدم تكوينات متعددة لسقف السيارة لضمان حرية أكبر للهواء الطلق.

وتتوفر مجموعة متنوعة من تصميمات العجلات لسيارة رانغلر بالكامل. ويتم تجهيز إصدار سبورت بعجلات صلبة قياسية مطلية باللون الأسود قياس 17 بوصة مع عجلتين اختياريتين مختلفتين من الألمنيوم قياس 17 بوصة تشتملان على تصاميم فريدة. ويأتي إصدار صحارى بعجلات ألمنيوم قياسية قياس 18 بوصة. ويأتي إصدار روبيكون الأكثر قدرة بعجلات قياسية من الألمنيوم المصقول قياس 17 بوصة مع إطارات بي أف كودريتش قياس 32 بوصة وعجلات ألمنيوم اختيارية قياس 17 بوصة مع تصميم مخصص وتشطيبات مصقولة باللون الأسود.

وتتوفر جيب رانغلر بعشرة ألوان خارجية مختلفة: أسود، أحمر، فضي معدني، أبيض لامع، كريستال غرانيتي معدني، أصفر، أزرق محيطي، برتقالي معدني، أخضر ورمادي.

وتجمع مقصورة جيب رانغلر بين التصميم الأصيل وتنوع الاستخدامات والأداء الوظيفي وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى مقصورة أكثر أناقة وراحة، وذلك بفضل استخدام مواد وتشطيبات عالية الجودة.

وتتميز مجموعة العدادات المركزية المستوحاة من التراث بشكل نظيف منحوت يكمل تصميم لوحة القيادة الأفقية وتمتاز بتشطيبات تمليها اختيارات الطراز. وتشتمل لوحة العدادات المكسوة يدوياً بسطح ناعم الملمس مع خياطة بارزة على طرز رانغلر صحارى.

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