فورد إف 150- سجل حافل بالنجاحات

المصدر: دبي - أحمد صديق

أطلقت شركة «فورد»، شاحنة «F-150» طراز 2021 في الإمارات والمنطقة، لتقدم للعملاء الشاحنة الأكثر قوة وإنتاجية، من عائلة شاحنات «F-150».

وتشتهر هذه السلسلة العريقة بمتانتها الفائقة، وسجلها الحافل بالنجاحات، فهي الشاحنة المفضلة في الولايات المتحدة، على مدار 44 عاماً على التوالي، وتواصل باستمرار الارتقاء بمعايير التميز والكفاءة بين جميع شاحنات المهام الخفيفة.

وترتقي «F-150» بالمعايير المألوفة لشاحنات المهام الخفيفة إلى آفاق جديدة، فهي تتمتع بقوة السحب والحمولة الأفضل ضمن فئتها، وتأتي مزودة بمجموعة واسعة من المزايا الجديدة كلياً لتعزيز إنتاجية العملاء، وبمحرك «باور بوست» الهجين، والجديد كلياً، سعة 3.5 لترات، والمعزز بنظام توليد الطاقة المتكامل «برو باور أونبورد».

وقال بيدرو سيموس مدير التسويق في الشرق الأوسط لدى فورد الأسواق المباشرة: نأخذ على عاتقنا مسؤولية تلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم، بل وتزويدهم بابتكارات وخيارات لم تخطر في بالهم. وها نحن اليوم نقدم لهم F-150، الأكثر متانة على الإطلاق، والمزودة بالكثير من التقنيات المتطورة، والمزايا التي تتيح لأصحابها خوض مختلف التضاريس، والتمتع بتجربة قيادة لا تضاهى.

وتقوم «F-150» على شاسيه قوي يضم إطاراً فولاذياً فائق القوة، ومدعماً بالكامل بهيكل من سبائك الألمنيوم عالية المتانة، مثل المواد المستخدمة في صناعة المركبات العسكرية. فكل قطعة من الهيكل الخارجي المتين، تأتي بتصميم جديد، وتراعي الحفاظ على مظهرها الجريء والقوي، بما في ذلك التصميم المحدّث للمصابيح الأمامية، وغطاء المحرك البارز الجديد، والمصدات الملتفة، والرفارف الأمامية الأكثر ارتفاعاً، والجزء الأوسط الأكثر انحناءً، وقطر الإطارات الذي زاد بمقدار ثلاثة أرباع البوصة، ما يمنح «F-150» مظهراً أكثر صلابة، ومزيداً من القوة على الطرقات العادية والوعرة.

وفضلاً عن اللمسات المميزة الجديدة للباب الخلفي، يتوفر للعملاء 9 خيارات مختلفة للشبك الأمامي لمختلف طرازات «F-150»، التي تأتي بتصاميم متباينة، لكنها جميعها تحمل لمسات «F-150». وتشمل الترقيات العملية المتوفرة، مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وألواح صعود تمتد على طول الشاحنة، ومتوفرة بخاصية التشغيل بالقدم، لتوفر وصولاً أفضل إلى صندوق الأمتعة من جانب الشاحنة.

وتعد «F-150» الشاحنة الأكثر ديناميكية على الإطلاق، حيث تعمل قضبان الشبكة الأمامية النشطة، وهندسة المقصورة الجديدة والباب الخلفي معاً، لتقليل الاحتكاك، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في الشاحنة. أما المقصورة الداخلية، فتأتي بتصميم جديد، يرتقي بتجربة مالكي «F-150»، بفضل الراحة والأناقة والأدوات والتقنيات المتطورة، كما تتميز المقصورة بمواد محسنة، وخيارات ألوان جديدة، وسعة تخزين أكبر، وبتصميم يراعي الاحتياجات العملية لمالكي الشاحنات وسائقيها. فجميع الأسطح مصنعة بعناية فائقة، وتحفل المقصورة بلمسات مميزة، مثل المقاعد ذات اللونين الأكثر مقاومة للأتربة.

وتتوفر في «F-150»، شاشة مركزية جديدة كلياً، بحجم 12 بوصة وتتيح للعملاء تقسيم الشاشة، والتحكم في وظائف متعددة في آن واحد، مثل الملاحة أو الموسيقى أو مزايا الشاحنة. أما التصميم الكلي للشاشة، فيحقق توازناً بين إمكانية الوصول إلى التقنيات المتطورة، وتفضيل العملاء للضغط على الأزرار العادية. وتضم كافة شاحنات F-150 مرابط جديدة مثبتة على جوانب الباب الخلفي لربط الأغراض الطويلة على أرض الشاحنة الخلفية، كما تم دمج جيوب تثبيت جديدة في الباب الخلفي لكل شاحنة.

وتضم الشاحنة ميزة سطح العمل الخلفي المسطح، الذي يضم أيضاً مساطر مدمجة، وحاملاً للأجهزة المتحركة، وحاملاً للأكواب، وحاملاً للأقلام لمن يستخدمون شاحنتهم للعمل أو المشاريع الذاتية في المنزل. وتأتي «F-150» بأربعة خيارات من المحركات، ثلاثة محركات بست أسطوانات، منها أول محرك هجين على الإطلاق، ومحرك بثماني أسطوانات بتقنية التهوية الطبيعية.

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