بنتلي بنتايجا رفاهية مطلقة

المصدر: دبي - أحمد صديق

واصلت شركة «بنتلي» تألقها في أسواق الإمارات بعد إطلاقها «بنتايجا»، الطراز الأفخم والأحدث والأقوى والجديدة كلياً، بعد أن حدّثتها «بنتلي» بتصميم مختلف وجذاب، من خلال شبك أمامي أكثر استقامة ومصابيح خلفية جديدة وتصميمات عجلات محدّثة، مع توفر 3 محركات توفر قوة مختلفة، وتبقى الرفاهية المطلقة أهم ما يميز السيارة. وقالت الشركة إن ما يؤكد هذا التألق هو الإقبال الكبير على شراء هذا الطراز الذي لقي رواجاً كبيراً بين أوساط الشباب.

جاءت السيارة بتصميم جديد مميز يوحي بعراقة «بنتلي»، حيث قامت الشركة بتعديل الشبك الأمامي، ليصبح أكثر استقامة وجمالاً، وتتوفر «بنتلي بنتايجا» الجديدة بأضوية ليد دائرية مميزة بتصميم الكريستال المميز، الذي يوحي بفخامة سيارات «بنتلي»، ومن الخلف قامت الشركة بتعديل الأضوية الخلفية، لتصبح أكثر جمالاً من السابق وأكثر أناقة.

وجاءت تجربة القيادة لتؤكد ما تتمتع به سيارات «بنتلي» من فخامة مطلقة وقوة في الأداء مع لمسات جمالية في كل ركن من أركان السيارة، مع توفيرها أعلى درجات الأمان في الوقت ذاته. كما حافظت السيارة على مستوى عال من الرفاهية مع توفر كل ما يحتاج إليه قائدها أثناء رحلته.

وتأخذ «بنتلي بنتايجا» الرياضية متعددة الاستخدامات لمسات التصميم من طراز «بنتلي كونتيننتال جي تي كوبيه» و«فلاينج سبير سيدان»، وفي داخل مقصورة «بنتلي بنتايجا» توجد شاشة عرض معلومات وترفيه جديدة مقاس 10.9 بوصات، وتصميم معدل للوحة القيادة، ونظام ترفيه معدل للمقاعد الخلفية.

كما توفر السيارة الراحة الكاملة والرفاهية المطلقة بصالون مليء بالجلد، بالإضافة إلى الكثير من الميزات التقنية، وتتوفر السيارة بثلاثة خيارات من المحركات القوية عالية الأداء، ومساحة شحن كافية.

وحافظت مقصورة «بنتلي بنتايجا» الجديدة المليئة بالجلود المريحة والزخارف الخشبية الطبيعية، واللمسات المعدنية اللامعة، على وفائها بعلامتها التجارية الفاخرة، حيث تتيح «بنتلي» للمشترين تخصيص كل شيء تقريباً.

وتتوفر ألوان عدة مختلفة من التنجيد الجلدي، وكذلك ساعتان مختلفتان من طراز «بريتلينغ» اللامع، ومبرد زجاجة لركاب المقاعد الخلفية، وإضاءة داخلية محيطة قابلة للتعديل، وحتى خزنة مع قفل بيومتري وقارئ بصمات الأصابع، وتعد منطقة الشحن في «بنتايجا» جيدة للغاية.

وتتوفر «بنتايجا» الجديدة بجميع إصداراتها بشكل قياسي مع شاشة معلومات وترفيه قياس 10.9 بوصات مع نظام ملاحة مميز وتكامل «أبل كار بلاي» و«آندرويد أوتو»، ويتكون نظام الترفيه من شاشتين مثبتتين على مساند الرأس في المقاعد الأمامية، حيث يمكن لركاب المقاعد الخلفية تصفح الويب والتفاعل مع نظام المعلومات والترفيه في سيارة بنتلي بنتايجا أو تشغيل الأفلام.

وتقدم «بنتلي» مجموعة متنوعة من المحركات لسيارة «بنتايجا»، المحرك الأول محرك هجين مع شاحن توربيني سعة 3.0 لترات 6 أسطوانات يولّد قوة 443 حصاناً مدمجاً بمحرك كهربائي، المحرك الثاني محرك ثماني الأسطوانات يولّد قوة 542 حصاناً، والمحرك الثالث 12 أسطوانة يولّد قوة 626 حصاناً، وتستخدم جميع النسخ ناقل حركة أوتوماتيكياً مكوناً من 8 سرعات، وبشكل قياسي بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

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