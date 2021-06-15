«أودي» تركّب 3 منافذ لشحن السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة بمطار دبي

المصدر: دبي - البيان

أكدت «أودي الشرق الأوسط» مجدداً التزامها استراتيجية التنقل المستدام من خلال تركيب ثلاث محطات شحن في منطقة مواقف سيارات موظفي المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا». وأنهت الشركة أعمال تركيب محطة الشحن المزدوجة للشحن بالتيار المتردد بقوة 44 كيلووات والمنفذ الجداري الأحادي بقوة 22 كيلووات الذي يوفر إمكان الشحن أثناء التنقل.

تم الاحتفال بالإعلان عن محطات الشحن الجديدة في حفل التدشين الذي حضره المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط كارستن بندر والرئيس التنفيذي لشركة «جرين باركينج» سام علوية.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: نحن فخورون وسعداء بتركيب محطات شحن جديدة في المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، حيث يقع المكتب الإقليمي لأودي الشرق الأوسط. وأضاف: نأمل أن نواصل التشجيع على التحول إلى السيارات الكهربائية والتنقل المستدام من خلال هذه المبادرة في المنطقة الحرة بمطار دبي.

يذكر أن جرين باركينج هي الشركة التي تزود محطات الشحن، مع توصيل شاحن eNext السريع بشبكة EV-Network المبتكرة التي تملكها الشركة، وهي الشبكة الخاصة الوحيدة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وأصبح بإمكان مالكي السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة التحقق من توافر محطة الشحن وحجزها عبر تطبيق GreenParking، إلى جانب مئات محطات الشحن الأخرى في الشبكة.

من جانبه قال سام علوية، الرئيس التنفيذي لشركة جرين باركينج: يسرنا أن نتعاون مع أودي في هذا المشروع. ونحن على يقين من أن زوار المنطقة الحرة وموظفيها سيعجبون بالمستويات العالية من الراحة والأداء التي ستوفرها لهم محطات الشحن الكهربائية في المنطقة الحرة بمطار دبي حيث يكثر الطلب على خدمة الشحن الكهربائي. لطالما كان هدفنا توفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة لمواقف السيارات في المنطقة، ولذلك فإن مساهمة أودي في هذا المشروع تبشر بالخير الكثير.

يشار إلى أن أودي أعلنت بوضوح عن التزامها دعم استراتيجية التنقل المستدام في المنطقة إذ كانت من أوائل شركات السيارات الفاخرة التي تطرح السيارات الكهربائية بالكامل في الشرق الأوسط.

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