«فيراري» تعيّن بينيديتو فيغنا رئيساً تنفيذياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فيراري» عن تعيين بينيديتو فيغنا رئيساً تنفيذياً للشركة، وينتقل فيغنا إلى فيراري في الأول من سبتمبر من شركة «إس تي ميكروإلكترونيكس»، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة الأنظمة التناظرية، والأنظمة الإلكتروميكانيكية الدقيقة وأجهزة الاستشعار، وهو القسم التشغيلي الأكبر، والأكثر ربحية في الشركة لعام 2020، وهو أيضاً عضو في الهيئة التنفيذية لمجموعة «إس تي».

وقال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة فيراري: يسرّنا أن نرحّب بينيديتو فيغنا في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لفيراري. يتميّز فيغنا بفهمه العميق للإبداعات التكنولوجية، التي تشكّل دافعاً كبيراً للكثير من التغييرات في قطاع عملنا، وبمهاراته في القيادة والابتكار وتأسيس الأعمال، وسيسهم بالتالي في ترسيخ مكانة فيراري الفريدة، وحكايتها في الشغف والأداء، في الحقبة المقبلة.

ويبلغ فيغنا من العمر 52 عاماً، وهو إيطالي الجنسية، ويتمتع بخبرة دولية واسعة، اكتسبها من عمله مع بعض الشركات التكنولوجية الرائدة في العالم، وقد تخرج بامتياز في الفيزياء بجامعة بيزا.

انضم إلى «إس تي ميكروإلكترونيكس» عام 1995، حيث أسس نشاطات الأنظمة الإلكتروميكانيكية الصغرية في الشركة، ثمّ عمل على ترسيخ ريادة الشركة في السوق في مجال الأسطح البينية العاملة بالحركة، وتمّ توسيع نطاق مسؤولياته، لتشمل حلول الاتصال والتصوير والطاقة، وأطلق سلسلة من الخطوات الناجحة في مجالات أعمال جديدة، مع تركيز خاص على قطاعي الصناعة والسيارات.

وعلق بينيديتو فيغنا على تعيينه قائلاً: إنّه لشرف كبير لي أن أنضم إلى فيراري كوني رئيساً تنفيذياً، وهو منصب أستلمه بكثير من الحماس والتشويق، ولكن مع الشعور بمسؤولية كبيرة.

لا شكّ في أنّني متحمّس جداً للفرص، التي ترافق هذا الدور الجديد كما أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الإنجازات والقدرات المذهلة، التي يتّسم بها السيدات والسادة العاملين لدى فيراري، وتجاه جميع أصحاب المصلحة في الشركة ولكلّ شخص حول العالم يمتلك شغفاً مميّزاً لفيراري.

وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة، ستتمحور مسؤولية فيغنا على الحرص على مواصلة فيراري بتأدية دورها الريادي كونها شركة تبتكر السيارات الأجمل، والأكثر تقدماً في العالم، ولا شكّ في أن معرفته العميقة، التي اكتسبها على مدى 26 سنة من العمل في صميم قطاع أشباه الموصلات، الذي يحدث تغييراً سريعاً في قطاع السيارات، ستسهم في تسريع قدرة فيراري على أن تكون سبّاقة في تطبيق تقنيات الجيل التالي.

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