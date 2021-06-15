«جي إم سي هامر EV» الكهربائية تتألّق في اختبارات الدروب الوعرة

المصدر: دبي - البيان

خضعت شاحنة بيك-أب «جي إم سي هامر EV» لاختبارات قاسية على الدروب الوعرة تحضيراً للبدء بإنتاجها في فصل الخريف المقبل. ضمن هذا الإطار، قام فريق جي إم سي هامر EV بإجراء اختبارات مكثَّفة على الشاحنة الفائقة الكهربائية بالكامل الأولى في العالم، إذ تمت تجربتها بسرعات عالية على دروب كثيرة التحدّيات بالقرب من مواب في ولاية يوتا الأمريكية، إذ أظهرت إمكاناتها في السير على الطرقات الوعرة وقدراتها العالية على التعامل مع مختلف أنواع التضاريس الأرضية، بما في ذلك الطرقات الصخرية والكثبان الرملية التي يكثر وجودها في منطقة الشرق الأوسط.

وأثناء عبورها العديد من الدروب الأسطورية المنتشرة في مواب، قام الفريق باختبار وإجراء التعديلات اللازمة التي شملت أجزاء كثيرة من المركبة بما فيها نظام التعليق الهوائي المتكيّف، ونظام تخطّي العوائق، ووضعية Terrain Mode التي ترفع مستوى الركوب، وغير هذا الكثير.

وقال آرون بفاو، كبير مهندسي تطوير «جي إم سي هامر EV»: توفر ميّزة One-Pedal Driving للقيادة باستخدام دوّاسة واحدة إحساساً رائعاً بالسيطرة وذلك عبر تعزيز الكبح المتجدِّد وكبح الاحتكاك وعزم مولِّد الدفع وصولاً إلى دوّاسة السرعة. وسوف يعي السائقون بسرعة المزايا التي توفرها هذه التقنية حينما يقومون بتجربتها أثناء القيادة على الدروب الوعرة.

وحينما تزداد صعوبة الطريق، يسمح نظام تخطّي العوائق الاختياري، والذي سيتوافر لاحقاً، بزيادة ارتفاع نظام التعليق الهوائي المتكيّف بنحو 6 بوصات لأجل مساعدة جي إم سي هامر EV على التعامل بفعالية مع الظروف القصوى على الدروب الوعرة، مثل تخطّي العوائق الضخمة أو الغوص في المياه العميقة.

وأوضح بفاو: لقد كانت جي إم سي هامر EV بمقام صفحة بيضاء قام بتعبئتها فريق متخصِّص من المهندسين الشغوفين بالقيادة على الدروب الوعرة.

وبالنسبة لعملائنا في الشرق الأوسط، فإننا نعي جيداً عشقهم الكبير للمغامرة على الدروب الوعرة وبالأخص في الصحراء، إضافة إلى الرابط العاطفي القوي الذي يجمعهم مع علامة جي إم سي التجارية.

وقد تمت هندسة هذه الشاحنة الفائقة الكهربائية بالكامل للتعامل بكفاءة مع مختلف أنواع الطرق في المنطقة بما فيها الكثبان الرملية، بينما في الوقت ذاته ترتقي بتجربة السائق إلى معايير جي إم سي العالية التي يقدّرونها جداً.

وهذه الاختبارات الأخيرة على الدروب الوعرة تُظهِر فعلياً ماهية جي إم سي هامر EV وما هو مصنوعة منه، وبالتالي لا يسعنا انتظار رؤية العملاء وهم يستكشفون كل ما توفره لهم.

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