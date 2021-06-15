رئيس مجموعة «هيونداي موتور» يفوز بكأس «إيسيجونيس»

المصدر: دبي - البيان

حصل جيونغ أوي - سون، رئيس مجموعة هيونداي موتور، على كأس «أيسيجونيس» في حفل توزيع جوائز «أوتوكار» لعام 2021. وتمت تسمية الكأس على اسم مصمم السيارات الأسطوري أليك أيسيجونيس، ويمنح الكأس من قبل مجلة أوتوكار الشهيرة كل عام لمن لعب دوراً مهماً في المساعدة في تشكيل مستقبل صناعة السيارات، ولمن يرى محكمون جوائز أوتوكار أنه قد حقق مستوى استثنائياً من النجاح.

وتقديراً لقيادة جيونغ الحكيمة للمجموعة؛ قال ستيف كروبلي، رئيس تحرير أوتوكار: «نمت مجموعة هيونداي موتور خلال العقد الماضي بشكل كبير، وأصبحت واحدة من شركات السيارات الرائدة عالمياً، وكان جيونغ أوي - سون، رئيس مجموعة هيونداي موتور مفتاح هذا الإنجاز الكبير، ويسعدنا منحه كأس إيسيجونيس هذا العام تقديراً لإنجازاته الملهمة ولقيادته لعملية تحول لا مثيل لها في صناعة السيارات، ولكل ما حققته الشركة في السنوات الأخيرة».

وأضاف كروبلي: قبل عقد واحد من الزمن، كانت هيونداي وكيا علامتين تجاريتين بميزانية محدودة، ولهما حصة محدودة في السوق، لكن تحت قيادة جيونغ حققتا تقدماً مذهلاً واستطاعتا الفوز بحصة معتبرة من السوق ومن العملاء بتقديم سيارات متطورة وتنافسية، وتوسعت مجموعة هيونداي موتور لتشمل السيارات عالية الأداء مع إطلاق قسم N في هيونداي ومع إطلاق علامة جينيسيس التجارية الجديدة الفاخرة.

وأصبحت مجموعة هيونداي رائدة في صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين، ولم تعد المجموعة في وضع تحاول فيه اللحاق بالمنافسين، بل أصبحت شركات السيارات الأخرى هي من تحاول اللحاق بها.

وعلق جيونغ أوي - سون، رئيس مجموعة هيونداي موتور عند استلامه كأس إيسيجونيس قائلاً: إنه لشرف لي أن أتسلم هذه الجائزة المرموقة من مجلة أوتوكار، وأود بمناسبتها أن أشكر جميع زملائي على جهودهم ومساهمتهم التي ساعدت في الحصول عليها.

وعلى الرغم من الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها صناعة السيارات العالمية وتحديات جائحة «كوفيد19»، فقد استطاعت مجموعة هيونداي موتور أن تحدث نقلة نوعية، بالتركيز على خدمة عملائنا وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم. ومن خلال نهج مدروس، سنخلق المزيد من الفرص ونعزز رؤيتنا المستقبلية التي صغناها تحت شعار «التقدم من أجل الإنسانية».

وتتضمن الإنجازات المهمة الأخيرة التي حققتها مجموعة هيونداي موتور في عهد جيونغ انتاج سيارات كهربائية متقدمة للغاية مثل هيونداي أيونيك 5 وكيا EV6، وتعتمد السيارتان على بنية منصة EV المخصصة للمجموعة، والتي تعرف بالنظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP).

وتشمل إنجازات هيونداي موتور أيضاً تقديم العلامة التجارية N عالية الأداء. كما أطلقت المجموعة أيضاً علامة HTWO المخصصة لخلايا الوقود، وعلامة جينيسيس التجارية الفاخرة.

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