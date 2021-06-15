10 % نمو حصة «نيسان» في السوق الخليجي خلال العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نيسان» عن أداء أعمال العلامة التجارية في المنطقة خلال العام المنصرم، حيث شهدت السنة المالية 2020 (أبريل 2020 - مارس 2021) زيادة في حصتها من السوق بنسبة 10 % في الخليج. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع مبيعات طرازات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الرئيسية وخصوصاً نيسان باترول الأسطورية.

تم الإعلان عن الأمر في فعالية صحفية أقيمت في دبي وحضرها شخصياً وافتراضياً ممثلون إعلاميون من الإمارات والمنطقة وكشفت فيها نيسان عن وصول تكنولوجيا ProPILOT المتقدمة إلى الخليج ولأول مرة من خلال سيارة نيسان ألتيما 2021 السيدان متوسطة الحجم والتي تجمع بين التصميم الأنيق ومتعة القيادة وتقنيات التنقل الذكي.

ونتج نمو الحصة الإقليمية لنيسان في السوق عن جهود العلامة التجارية المبتكرة في إطلاق منتجات جديدة في ظروف غير مسبوقة، وعن التزامها بالحفاظ على رضا العملاء وجودة الخدمة مع التركيز على تعزيز عروضها الرقمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال عام 2021 مع إطلاق ثلاثة طرازات جديدة في المنطقة وتعزيز حضور العلامة التجارية في إكسبو 2020 دبي كشريك رسمي للسيارات، وكذلك سلسلة من النشاطات احتفالاً بالذكرى السبعين على إطلاق باترول.

وقال تييري صباغ، المدير التنفيذي لنيسان الشرق الأوسط: نفتخر بالجهود التي بذلناها للتكيف مع التحديات التي واجهها السوق العام الماضي، حيث تمكنا من تعزيز مرونتنا وحافظنا على التزامنا بمهمتنا الرامية إلى مواصلة الابتكار الذي يثري حياة الإنسان على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد19». إن الإنجازات التي حققناها عام 2020 تتماشى مع خطة التحول Nissan NEXT والتي تهدف إلى الترشيد وتحديد الأولويات والتركيز على نقاط قوتنا، إضافة إلى بناء أساس مستدام للنمو على المدى الطويل، مما يتيح لنا زيادة حصتنا من السوق في المنطقة.

وأضاف صباغ: تعدّ تكنولوجيا ProPILOT مثالاً آخر عن ابتكارات تجارب التنقل التي نقدمها لعملائنا ويسعدنا طرحها في المنطقة عبر نيسان ألتيما 2021. ففيما نواصل تطوير أعمالنا خلال عام 2021 وكيفية تواصلنا مع العملاء، نتطلع إلى تعاوننا المستمر مع شركاء موثوقين في المنطقة لضمان التميز التشغيلي ورضا العملاء في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وتواصَل طلب العملاء في المنطقة على مجموعة سيارات نيسان في السنة المالية 2020 ولا سيما الطرازات الأساسية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيدان. وتصدّرت باترول السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة F في المنطقة، حيث نمت حصتها في السوق بنسبة 15.4 % مقارنة بالسنة المالية 2019، وحافظت على مكانتها الرائدة من حيث إسهامها الكبير في تعزيز مبيعات باترول على مستوى العالم، ومبيعات نيسان ككل في المنطقة. كما واصلت نيسان كيكس أداءها المميز ضمن الفئة B من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات محققةً زيادة مبيعات سنوية بنسبة 11 في المئة في حصتها من السوق.

وشكّلت نيسان ماكسيما وألتيما الطرازان الأكثر مبيعاً لنيسان في فئة سيارات السيدان في السنة المالية 2020، حيث زادت حصتهما السنوية من السوق بنسبة 33 و8 % ضمن فئة سيارات السيدان E والسيدان D على التوالي.

واستُهل نشاط نيسان في المنطقة للسنة المالية 2020 مع إطلاق نيسان صني الجديدة كلياً بتصميم جديد جريء ومقصورة رحبة وتكنولوجيا جديدة إضافة إلى مزايا الأمان. كما جرى إطلاق نيسان إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً من خلال فعالية افتراضية في نوفمبر الماضي، مما ساهم في تعزيز عروض نيسان في مجال السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وتلبية طلب العملاء على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة D. واختتم العام بالإطلاق العالمي المرتقب لسيارة نيسان باترول نيسمو 2021.

كما شهدت السنة المالية 2020 تعزيز نيسان لخدماتها الرقمية في المنطقة من خلال مجموعة من المزايا والحلول عبر الإنترنت التي أدرجت ضمن التبويب Shop@Home بما في ذلك صالات العرض الافتراضية، وتجارب قيادة السيارات والصيانة من المنزل، والشراء عبر الإنترنت بتسهيل من حاسبة التمويل، والتقييم المسبق للقرض وخيارات الضمان بالإضافة إلى تجربة الواقع المعزز على الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية.

وسجّل العام انطلاقة لافتة مع طرح نيسان باترول نيسمو 2021 ويُتوقع أن يكون عاماً مهماً بالنسبة إلى نيسان في المنطقة. فالعلامة التجارية تتطلع لتحقيق مزيد من النمو مع ثلاثة طرازات جديدة سيجري إطلاقها عام 2021 إلى جانب ابتكارات التنقل الذكي من نيسان مثل تكنولوجيا ProPILOT.

ومع دخول إنتاجها العام الثالث، ستتضمن فئة SL من نيسان ألتيما 2021 ولأول مرة في المنطقة تكنولوجيا ProPILOT التي ستتوفر كميزة قياسية تضاف إلى قائمة شاملة من مزايا التنقل الذكي من نيسان مثل نظام الفرملة الطارئة الخلفي الذكي، ودرع السلامة 360 من نيسان وخيار محركين متقدمين.

كما تستعد نيسان لإطلاع الزوار المحليين والدوليين في إكسبو 2020 دبي في وقت لاحق من هذا العام على مستقبل التنقل. فبصفتها شريك السيارات الرسمي في هذه الفعالية، ستعتمد نيسان على خبرتها في مجال النقل المستدام وحلول المدن الذكية وستكشف عن نيسان أريا، الجيل القادم من سيارة الكروس أوفر الكهربائية، لأول مرة في الشرق الأوسط. كما تجري الاستعدادات للاحتفال على مدار العام بالذكرى السبعين على طرح سيارة نيسان باترول الشهيرة.

وعندما يتعلق الأمر بتعزيز متعة القيادة، تتفوق نيسان ألتيما 2021 مرة أخرى في هذا المجال مع تكنولوجيا ProPILOT المتقدمة التي تخفّف الأعباء الملقاة على السائق من خلال الحد من التسارع والتوجيه والفرملة في ظروف قيادة معينة كالقيادة ضمن مسار واحد على الطريق السريع.

ويستخدم نظام ProPILOT كاميرا وراداراً أماميين، ومستشعرات ووحدة تحكم إلكترونية لمساعدة السائق على البقاء في وسط حارة السير والحفاظ على سرعة السيارة (التي يحددها السائق) أو المساعدة على الحفاظ على مسافة معينة من السيارة الأمامية إذا تراجعت سرعتها لما دون السرعة المحددة من السائق. ويمكن لنظام ProPILOT إيقاف السيارة تماماً أثناء الزحمة من خلال الجمع بين نظام تثبيت السرعة الذكي من نيسان وتكنولوجيات مساعدة التوجيه.

ومن تقنيات التنقل الذكي الرئيسية الأخرى من نيسان درع السلامة 360 الذي يساعد على توفير تكنولوجيا مراقبة السلامة والتدخل الأمامية والجانبية والخلفية. يشمل درع السلامة 360 نظام الفرملة الطارئة التلقائية المزود باستشعار المشاة، ونظام الفرملة التلقائية الخلفية، والتحذير من مغادرة حارة السير، ونظام التحذير في المناطق العمياء المستند إلى الرادار، ونظام التنبيه من المارة، ونظام المصابيح العالية المساندة.

وزُوّدت كل طرازات نيسان ألتيما 2021 بما فيها المجهزة بمحرك الحقن المباشر المكون من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 2.5 لتر ومحرك VC-Turbo، بناقل حركة Xtronic قياسي. كما تتميز بمقاييسها الرياضية التي جعلت منها سيارة أكثر انخفاضاً وعرضاً وديناميكية من الجيل السابق بما في ذلك شبك V-Motion وطلاء الكروم الداكن بالإضافة إلى العجلات قياس 16 و17 و19 بوصة. ويستمر التصميم الداخلي الفاخر في التركيز على الراحة والاتصالية من خلال شاشة عرض متقدمة لمساعدة القيادة قياس 7 بوصات، وتصميم مقاعد مستوحاة من أبحاث انعدام الجاذبية، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد، ومقعد السائق القابل للضبط بثمانية اتجاهات مع ذاكرة.

وبالإضافة إلى نظامي Apple CarPlay® وAndroid Auto™القياسيين، تتوفر شاشة ملونة متعددة خاصية اللمس قياس 8 بوصات، ونظام هاتف من دون استخدام اليدين بتقنية البلوتوث، وخاصية بث الصوت عبر البلوتوث، ومساعد الرسائل النصية من دون استخدام اليدين، ونظام Siri® Eyes Free للتعرف إلى الصوت.

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