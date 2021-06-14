«مرسيدس بنز» تعتزم توحيد إدارة علاماتها الفرعية

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

تعتزم شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات دمج إدارة علاماتها الفرعية مرسيدس-مايباخ ومرسيدس-إيه إم جي وسيارة الدفع الرباعي مرسيدس جي-كلاس، في وحدة واحدة.

وقال متحدث باسم الشركة في شتوتجارت، اليوم، إن الشركة بذلك ستزيد من قوتها الضاربة في الفئة الأعلى رفاهية وأداء، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة قوة التآزر الداخلي وتسريع التنفيذ والتواصل بصورة أفضل مع العميل وتطوير إمكانيات نمو جديدة.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث على أن الشركة لن تحافظ على استقلالية العلامات الفردية وحسب بل ستعززها، وسيدير مجموعة العلامات الفرعية رئيس ايه إم جي فيليب شيمير الذي سيتولى هذه المهمة بشكل إضافي.

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