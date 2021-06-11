«تايكان كروس توريزمو» قيادة على رمال صحراء «ليوا»

المصدر: دبي - أحمد صديق

احتفلت «بورشه» الشرق الأوسط وأفريقيا بوصول «تايكان كروس توريزمو» السيارة الجديدة الكهربائية بالكامل من خلال فيديو يعرض إمكانات السيارة متعددة الاستخدامات في مختلف الظروف ضمن موقعين تختلف فيهما طبيعة الطقس، أولها صحراء «ليوا» في الإمارات والثاني جليد فنلندا.

وتعتبر هذه الطريقة الإبداعية لإنشاء المحتوى السينمائي نقلة نوعية، حيث إنها المرة الأولى التي تُصدر فيها شركة سيارات حملة عبر مقطع فيديو يتم التقاطه بالكامل باستخدام طائرة بدون طيار في هذه الظروف المناخية القاسية.

تم تصوير هذا الفيلم على مضمارين متماثلين، أحدهما يقع في صحراء ليوا الرملية في الإمارات، والآخر على بحيرة متجمدة مغطاة بالثلوج في شمال الدائرة القطبية الشمالية في فنلندا، حيث استعرضت سيارة تايكان كروس توريزمو إمكاناتها في هذين العالمين المتناقضين. وتم تصوير مقطع الفيديو خلال هذه الرحلة عبر طائرة بدون طيار للمصور جوني سكير والذي يعتبر من أهم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ويشتهر بأنه واحد من أفضل قائدي الطائرات بدون طيار في العالم.

يعكس الفيلم طابع سيارة تايكان كروس توريزمو، أول سيارة كروس كهربائية متعددة الاستخدامات في العالم، ويعتمد على تقنية مبتكرة للتصوير السينمائي باستخدام طائرة بدون طيار لرصد لحظات القيادة الرائعة والمناظر الطبيعية وظروف المناخ والتضاريس القاسية والمهارات البشرية الفائقة.

وكان تعاون الفريق الذي جمع أكفأ المواهب الشابة من أهم عوامل نجاح هذا المشروع، حيث ظل قائد الطائرة بدون طيار جوني سكير، والمخرج الحائز على جائزة إيمي Nicholas Schrunk على اتصال دائم مع سائق السباق المحترف ومدرب القيادة في شركة بورشه يوكا هونكافوري طوال تصوير الفيديو وإنشاء المحتوى السينمائي الذي يجمع العالمين من خلال دمج المشاهد التي تم التقاطها في البرد القارس في ليفي والحرارة المرتفعة في صحراء ليوا.

وأثنى الدكتور مانفرد بروينل الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا الفيديو المخصص لسيارة تايكان كروس توريزمو الجديدة قائلاً: تعتبر تايكان كروس توريزمو رمزاً للمغامرة وأسلوب الحياة النشط لما تتميز به من تصميم مبتكر وأداء فائق مع خصائص بورشه الأصيلة. لقد أردنا من خلال هذا الفيديو المبتكر تسليط الضوء على قوة سيارة تايكان كروس توريزمو الجديدة كلياً وإمكاناتها الفائقة والمتنوعة والتي تجعلها السيارة المثالية للأشخاص المبدعين والطموحين الذين يبحثون عن التفرد دائماً.

وقال ماركوس بيتر، مدير التسويق في بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: من خلال التعاون مع فريق رائع من منشئي المحتوى المبدعين، نعرض السيارة بأسلوب مبتكر ومن وجهة نظر مختلفة ونخلق حالة من الفضول التي تحث المشاهد على التعرف أكثر على سياراتنا الكهربائية.

صممت تايكان كروس توريزمو لتكون السيارة متعددة الاستخدامات ضمن السيارات الرياضية الكهربائية، وذلك بفضل أدائها القوي وتجهيزاتها الخاصة بالطرق الوعرة ووسائل الراحة الفائقة وعناصر التصميم المبتكر التي تميز بورشه دائماً. وتتوفر حالياً 3 طرازات من سيارة تايكان كروس توريزمو، تُزود جميعها ببطارية Performance Plus كتجهيز أساسي، حيث تصل المسافة المقطوعة إلى 456 كم في البطارية التي تبلغ قدرتها 93.4 كيلووات ساعي.

وتتمتع تايكان 4 كروس توريزمو بقوة فائقة تصل إلى 350 كيلووات (476 حصاناً)، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/‏‏‏‏ساعة في 5.1 ثوان، فيما تبلغ سرعتها القصوى 220 كم/‏‏‏‏ساعة، مع تفوق سيارة تايكان 4S كروس توريزمو عليها في القوة. أما طراز Turbo فهو الأقوى بين الطرازات الثلاثة، حيث تصل قوة محركها إلى 500 كيلووات (680 حصاناً) وتتسارع من السكون إلى 100 كم/‏‏‏‏ساعة في 3.3 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/‏‏‏‏ساعة.

وتم تزويد الطرازات الجديدة بجميع تجهيزات سيارة تايكان صالون الرياضية والتي تتضمن النظام الكهربائي بقوة 800 فولت، ونظام نقل الحركة ثنائي السرعة على المحور الخلفي، والقدرة الكبيرة على استرداد الطاقة التي تصل إلى 275 كيلووات.

إضافة إلى ذلك، تتميز مجموعة سيارات كروس توريزمو الجديدة بارتفاع سقف المقصورة للركاب في المقاعد الخلفية وزيادة السعة القصوى لصندوق الأمتعة إلى أكثر من 1.200 لتر، حيث يمكن وضع هذه الحمولة عبر الباب الخلفي الكبير. كما يمكن تعديل ارتفاع الهيكل الجديد في هذه السيارة المجهزة بنظام الدفع الرباعي ونظام التعليق الهوائي المتكيف كتجهيز أساسي.

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