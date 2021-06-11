«هوندا سي آر - في» مزايا قياسية

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «هوندا» اليابانية العريقة سيارتها الجديدة «سي آر - في» والتي نجح الصانع الياباني في جعلها ضمن أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، بتصميم وهندسة جديدين، لتوفر ثراء في المزايا القياسية مع ملاءمة عالية لكل من السائق والركاب.

وترفع سيارة «هوندا سي آر - في» الجديدة مستوى التحدي في الرفاهة الداخلية مع مقصورتها التي أعيد تصميمها بالكامل مع ابتكارات ومزايا وأدوات للمساعدة التي أثبتت أنها الأفضل في فئتها. ويوفر الإعداد الواضح والأنيق للوحة العدادات تقنيات متطوّرة للقيادة مع وضع المعلومات الهامة والأساسية مباشرة في مرمى النظر.

وبالإضافة إلى متعة القيادة، تعد سيارة «هوندا سي آر - في» اقتصادية جداً في استهلاك الوقود. وتتوفّر بناقل حركة ذي تغيير متواصل وبدفع أمامي أو محرّك AWD الدفع الرباعي المطوّر.

أما التصميم الجديد للسيارة فيوفر تحكماً أكثر مرونة وثقة، ورفاهية أعلى، بسبب المزيد من الارتفاع عن الأرض، وتعدد استخدامات شامل أكثر تفوّقاً. ومع زيادة عرض المسافة بين العجلات في الأمام و في الخلف بالتوافق مع نظام تعليق بدعامة «ماكفيرسون» في الأمام ووصلات متعددة مستقلة في الخلف مع مخمدات للاحتكاك المنخفض تم ضبطها خصيصاً ومقدمة أنبوبية الشكل وقضبان تثبيت خلفية صلبة تعزز الاستجابة أثناء الدوران والثبات في المنعطفات.

تأتي السيارة بمحرك يولد قوة 184 حصاناً وعزم 244 نيوتن متر عند 3900 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة متغير. أما عن العجلات فتأتي بقياس 18 بوصة متواجد بالسيارة فتحة سقف، أما فتح الباب الخلفي فبدون استخدام الأيدي مع ميزة تحديد مستوى الارتفاع.

وتتميز السيارة بمصابيح أمامية ضد الضباب وحساسات توقف أمامية وخلفية وجهاز تكييف ذكي ثنائي التحكم ومقاعد مميزة من الجلد وتحكم كهربائي بمقعد السائق. وتوجد في السيارة شاشة بمساحة 7 بوصات للنظام الصوتي تعمل باللمس مع وجود نظام متميز للملاحة ومنفذ «يو إس بي» ومع أنظمة «آبل كاربلاي».

وتتوفر في السيارة عدة مزايا منها: تشغيل المحرك عن بعد، ومثبت سرعة، و8 مكبرات الصوت، وشاحن لاسلكي، ونظام وسادتين جانبيتين، ونظام مكابح مانعة للانزلاق.

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