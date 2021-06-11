«كيا سيلتوس» استهلاك مثالي للوقود

المصدر: دبي - البيان

شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطراز الأحدث من سيارة «كيا سيلتوس 2021» الجديدة كلياً والتي تتفوق، حسب رأي المهتمين بقطاع السيارات، على جميع المنافسين في فئتها فيما يتعلق بمساحة التحميل وتقدم صفين من المقاعد المخصصة للبالغين، كما تتمتع باقتصاد مثالي في استهلاك الوقود وتأتي مع الكثير من التكنولوجيا ونظام معلومات وترفيه سهل الاستخدام.

نجح محرك «سيلتوس» في القيام بمهامه الأساسية في حركة أسهل وأسرع إلى أي مكان، أما المحرك التوربيني الإختياري فيوفر مزيداً من القوة.

وتعتبر «سيلتوس 2021» سيارة دفع رباعي مدمجة تماماً تستحق النظر خاصة الفئات الأعلى وتعتبر الفئات الأعلى أكثر تكلفة بشكل مناسب من الفئة الأساسية، ولكنها تأتي مع ميزات قياسية أكثر، حيث تتمتع فئة «سيلتوس SX تيربو» المجهزة بالكامل بسعر تنافسي مقارنة بفئة سيارات الدفع الرباعي المنافسة، كما تفتخر بمساحة شحن رائدة ومقاعد واسعة.

وتتسع السيارة لخمسة أشخاص يوفر كل من صفي المقاعد مساحة واسعة للركاب يتمتع السائق والراكب الأمامي برؤية خارجية ممتازة في جميع الاتجاهات تأتي المقاعد مريحة حتى لفترات طويلة من الوقت والمقاعد الأمامية القابلة للتعديل يدوياً قياسية ولكن يمكنك اختيار مقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً في 10 اتجاهات.

ويأتي الصف الثاني من المقاعد واسعاً بما فيه الكفاية للبالغين الأطول للاسترخاء حتى عندما يتم دفع المقاعد الأمامية للخلف والأفضل من ذلك تتميز جميع الموديلات مزودة بمقعد خلفي مائل قياسي.

وتعد «سيلتوس» سيارة دفع رباعي ذات مستوى جيد مع وفرة من الأسطح البلاستيكية عالية الجودة ويأتي التصميم مشابهاً بشكل كبير من سيارات «كيا» الفاخرة.

وتمتلك «كيا سيلتوس 2021» أكبر حمولة شحن في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة بل إنها الأفضل في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة تحصل على مساحة تخزين 26.6 قدماً مكعباً خلف المقاعد الخلفية ويتم طي هذه المقاعد بشكل مسطح لتقديم 62.8 قدماً مكعباً كحد أقصى وتأتي فتحة الصندوق عريضة وأرضية التحميل المنخفضة تجعل من السهل رفع الأشياء الثقيلة.

وتأتي سيلتوس بشكل قياسي مع نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات يتضمن دعم كل من أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتظهر الشاشة عالياً على لوحة العدادات ضمن خطوط رؤية واضحة للسائق كما أنها سهلة التشغيل سواء كنت تضغط على الأزرار التي تظهر على الشاشة أو تقوم بتعديل الوظائف الأخرى من خلال عناصر التحكم المادية الكبيرة والموسومة بوضوح في مكان آخر على المكدس المركزي.

وتقدم «كيا» شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصات ظهرت لأول مرة مع سيارة «كيا تيلورايد» ثلاثية الصف الجديدة كلياً ويأتي نظام المعلومات والترفيه الذي تمت ترقيته مع نظام ملاحة ووظيفة تقسيم الشاشة ونظام UVO الذي يسمح بملفات معلومات ترفيهية مخصصة لعدة مستخدمين ويساعدك على تتبع الصيانة وإشعارات السيارة والتنبيهات.

وتأتي «كيا سيلتوس 2021» بشكل قياسي بمحرك رباعي الإسطوانات ينتج 146 حصاناً يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT) سلس التحول ويتمتع هذا المحرك بالكثير من القوة للقيادة في جميع أنحاء المدينة. أما المحرك الأخر «تيربو» رباعي الإسطوانات ينتج 175 حصاناً ويقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.

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