«رينو كوليوس 2022» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، «رينو كوليوس 2022».

وإلى جانب مظهرها الرياضي، وواجهتها الأمامية القوية، وناقل حركة الدفع الرباعي (4x4-i) المناسب لجميع التضاريس، تأتي «رينو كوليوس 2022» مزودة بمصابيح أمامية وخلفية ومؤشرات جانبية بتصاميم جديدة تماماً، ومجموعة مختارة من الألوان للمقاعد، وتطعيمات داخلية جديدة بالكامل مصنوعة من التيتانيوم الأسود، لتحل مكان الزخارف الخشبية التي كانت تستخدم في موديلات الأعوام السابقة.

وعند الحديث عن الراحة في هذا الطراز الجديد، فقد زودت هذه السيارة بمقاعد بخاصيّة التهوئة بالكهرباء وخاصيّة الذاكرة، إضافة إلى المقصورة الفسيحة، كما يضمن وجود العديد من مناطق التخزين ومسند الذراع القابل للطي مكاناً لتخزين المتعلقات الشخصية لجميع الركاب.

وسواء كان الركاب المرافقون لك من الأصدقاء، وترغبون بالانطلاق في رحلة إلى مناطق جديدة، أو من أفراد عائلتك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، سيشعر الجميع بالراحة، لاسيما وأن «كوليوس 2022» توفر مساحة مناسبة للرجلين تبلغ 289 مليمتراً، ما يجعلها مثالية لجميع تجارب السفر.

وفضلاً عن كل هذه المواصفات، تقدم العربية للسيارات أيضًا تأمينًا مجانيًا لمدة عام، وخدمة مجانية لثلاث سنوات، والضمان لخمس سنوات عندما تقرر شراء «رينو كوليوس 2022».

ويمكنك حجز تجربة قيادة من خلال زيارة صالات عرض رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، لتستمتع خلالها بالإضاءة المحيطة داخل السيارة، وستظل خلالها متصلاً بالشبكة بفضل وجود «أبل كار بلاي/ أندرويد أوتو»، إضافة إلى تطبيق R-LINK 2 الذي يتفوق على الوظائف المعتادة لأنظمة الوسائط المتعددة المستخدمة في السيارات، في بيئة عمل جمالية بخصائص عملية لا نظير لها.

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