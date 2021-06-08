«كيا» تكشف عن صور «سبورتاج» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «كيا» عن الصور الرسمية لسيارة سبورتاج المبهرة والجديدة كلياً، حيث تم إنشاء التصميم الداخلي والخارجي المبهر للسيارة الرياضية متعددة الأغراض بحيث يشكّل مصدر إلهامٍ لعملاء كيا.

تتميز السيارة الجديدة بتصميم خارجي مختلف عن المألوف يرتقي بهوية سيارة سبورتاج إلى جيل جديد، مع الحفاظ على تراثها الثري. وتمتد الخطوط الحادة والبارزة حول الهيكل الخارجي المصقول، لتضاعف الطابع الدراماتيكي للتصميم.

وفي الوقت نفسه، تجتمع الأسطح البسيطة المفعمة بالقوّة مع الأشكال المتشابكة لتضمن حضوراً ديناميكياً ومعززاً على الطرقات للسيارة الرياضية متعددة الأغراض. وداخل السيارة، تم إنشاء مساحة مبهرة، توظّف التكنولوجيا المتطوّرة ضمن تصميم معاصر.

وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي في كيا: منحت إعادة تصميم سيارة سبورتاج فريق التصميم الموهوب لدينا فرصة مذهلة للقيام بشيءٍ جديد، حيث استقوا الإلهام من الانطلاقة الجديدة للعلامة التجارية وإطلاق سيارة EV6 الكهربائية، كي يقدّموا الإلهام لعملائنا من خلال التصميم العصري والمبتكر للسيارة الرياضية متعددة الأغراض.

مع سيارة سبورتاج الجديدة، لم نرد أن نتقدم خطوة واحدة فحسب، بل أن ننتقل إلى مستوى مختلفٍ كلياً في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

وأضاف: حين ترون سيارة سبورتاج الجديدة شخصياً، وتعاينون مظهرها الانسيابي وشديد الديناميكية، وحين تجلسون داخل مقصورتها وتراقبون تصميمها الداخلي بما فيه من ثراء وعناية بأدق التفاصيل ومواد مرتفعة الجودة، سترون أننا حققنا أهدافنا ووضعنا معياراً جديداً للتميز، وباعتقادنا ستستطيعون أن تتعرفوا على مستقبل علامتنا التجارية ومنتجاتنا في سيارة سبورتاج الجديدة.

تأتي سيارة سبورتاج لتجسّد فلسفة التصميم الجديدة في كيا باسم «اتحاد الأضداد»، والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من العام الحالي لتنال ثناءً واسعاً في أوساط المصممين، وستؤثر مبادئ «اتحاد الأضداد» على مختلف تصاميم كيا المستقبلية، مانحة إياها ذات الشخصية الجوهرية، وتعزّز هذه الفلسفة المحفّزة والجريئة العلاقة الوثيقة بين التصاميم وتوجه علامة كيا التجارية الجديدة تحت عنوان «الحركة التي تلهم».

وتتألف فلسفة «اتحاد الأضداد» من خمس ركائز أساسية: متعة العقل، والقدرة على التقدم، والتكنولوجيا من أجل الحياة، والتوق للنقاء، والشجاعة من أجل الطبيعة.

وقد أثّرت الركيزة الأخيرة – الشجاعة من أجل الطبيعة – بشكل كبير على كيفية إنشاء تصميم سيارة سبورتاج الجديدة، حيث تستلهم عالم الطبيعة وتخلق هوية تصميمية تتجلى في مظهر جريء وعاطفي وعصري، وعفوي في الوقت نفسه.

وسيارة سبورتاج الجديدة ثمرة تعاون ممتد على شبكة كيا العالمية للتصميم في كوريا وألمانيا والولايات المتحدة والصين.

وتتمتع مقدّمة سيارة سبورتاج الجديدة بتركها لانطباعٍ فوري وتعبير مثير للتأمل عن التصميم، وذلك من خلال الأشكال السوداء دقيقة التفاصيل على الشبك الأمامي، والتي تمتد على كامل عرض واجهة السيارة.

ومن خلال خطوطها المتشابكة، تحتضن الرسوميات التقنية مختلف الميزات الحاضرة في مقدّمة سيارة سبورتاج الجديدة، وتخلق مظهراً أمامياً مهيباً.

ويربط الشبك الأمامي المستطيل بين تصميم «أنف النمر» العصري من كيا – والذي يشكل نواة بصرية للسيارة – وأضواء التشغيل النهارية العصرية المنحنية، والتي ترسم بدورها حدوداً واضحة للأضواء الأمامية المبهرة.

وتتم موازنة هذا التصميم المتشابك والتقني في الواجهة الأمامية عبر بساطة الأسطح الأساسية في المقدمة، بما فيها غطاء المحرّك البارز.

ويحافظ المظهر الجانبي لسيارة سبورتاج الجديدة كلياً على شخصيتها الأصلية كسيارة رياضية متعددة الأغراض، مع خطوط مشدودة تخترق أسطح الهيكل النقية والبسيطة والمصقولة في الحين ذاته، والتي تجمع الأجزاء المتباينة ببعضها البعض.

ولأوّل مرة في سيارة سبورتاج، يتوفر الآن سقف أسود في الإصدار الجديد، وهو خيار لوني منفصل عن لون هيكل السيارة، ليساعد على إبراز المظهر الجانبي للسيارة الرياضية، والتشديد على الدعامة الخلفية الوسطى ذات البنية الديناميكية، والتي تحيط بمظهر مفكك.

ويمتد خط الوسط من الكروم حتى مؤخرة سيارة سبورتاج الجديدة وصولاً إلى الدعامة الخلفية، منشئاً خطوطاً متناغمة مع مشتت الهواء الخلفي، والذي يشدّد الطابع الرياضي المتأصل في هذه السيارة.

وتحافظ سيارة سبورتاج الجديدة في الخلف على حضورها القوّي على الطرقات، من خلال الأكتاف العريضة البارزة، والتي تسمح للسيارة الرياضية متعدد الأغراض بالتعبير عن قوّتها وثباتها.

وتمتد الخلفية المستقيمة المهيبة إلى الأضواء الخلفية، والتي تم نحتها بحيث تعطي انطباعاً بكونها جزءاً من هيكل السيارة ببراعة متناهية، وتشكّل بحوافها الخط الخارجي لرسوميات الأضواء الخلفية والقسم الأساسي من الباب الخلفي. وتتصل المصابيح الخلفية الحادة بخط أفقي نحيل يمنح سيارة سبورتاج الجديدة انطباعاً مستعرضاً ومبهراً في الخلف.

ويكتمل تطوّر التصميم من خلال مظهر المصد السفلي الذي يحيط بخلفية السيارة، ويتبع ذات فلسفة تصميم الشبك الأمامي التقني الأسود، ويصل مختلف عناصر تصميم سيارة سبورتاج الخلفية ببعضها البعض، مؤدّياً للمسة مميزة وإحساس بالخفة.

وتتميز سيارة سبورتاج الجديدة بتصميم داخلي ذي طابع جريء، مع توفيرها لتكنولوجيا مبتكرة سهلة الاستخدام، ومساحة فائقة التطوّر مركّزة على السائق.

وتشكل الشاشة المنحنية المدمجة مع لوحة شاشة اللمس الرقيقة وفتحات التهوية دقيقة التفاصيل نواة مقصورة سبورتاج الجديدة بالكامل، وتمتد الشاشة المنحنية الجذابة بسلاسة على مقدمة سيارة سبورتاج، ما يمنح قمرة القيادة اتساعاً وعمقاً كبيرين.

وكما هي حال الهواء الذي يمر عبرها، تتدفق فتحات التهوية ثلاثية الأبعاد داخل الشاشة المنحنية المدمجة، ما يعزز الإحساس بالروعة والعصرية في سيارة في سبورتاج.

وتشكّل لوحة شاشة اللمس المتطوّرة وأقراص التحكم المتطورة المدمجة العصب الأساسي لتلبية احتياجات الاتصالات والوظائف وسهولة الاستخدام لكل من السائق والركاب، وتم إنشاء النظامين بحيث يكونا سهلي الاستخدام، وناعمي الملمس.

وتم وضع لوحة التحكم المركزية التي تجمع بين الراحة والفخامة في مكان مثالي للسائق والراكب الأمامي. مع تشطيبة لامعة شديدة الأناقة. وتوفّر لوحة التحكم مساحة للتخزين، وضبط نظام التشغيل، وحاملي أكواب، ومفاتيح ناعمة الملمس، تقع على حافة جانبية قرب قرص ناقل السرعة باستخدام الأحزمة.

وتتميز مقصورة سيارة سبورتاج بمواد عالية الجودة ممتعة الملمس، إلى جانب ديناميكيتها وخيارات ألوانها المفعمة بالحيوية، مع تقنيات مبهرة للتشطيبات تشمل الكروم والطباعة بالوسائد، لتضمن تميّز المقصورة كمكانٍ مميز لقضاء الوقت فيه أثناء الحركة، ويجمع مقعدا السائق والراكب الأمامي التكنولوجيا المتطورة مع الراحة من خلال تصميمها الصدفي الرياضي النحيل.

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