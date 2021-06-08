«فولكس واجن تيغوان» الجديدة تصل إلى المنطقة قريباً

المصدر: دبي- البيان

تطرح شركة «فولكس واجن» الطراز الجديد من «تيغوان» في المنطقة، خلال يوليو المقبل، وهي السيارة الأعلى مبيعاً على مستوى العالم بين سيارات «فولكس واجن»، حيث شهدت تعديلات واسعة، شملت الشكل الخارجي وتصميم المقصورة مع تجهيزها بأحدث التقنيات وأنظمة الراحة والأمان.

شملت التعديلات على الشكل الخارجي شبكاً أمامياً بتصميم جديد ومصابيح أمامية بتقنية LED بالكامل، مع شعار فولكس واجن الجديد، كما تم تطوير تصميم المصدين الأمامي والخلفي، ليصبحا أكثر بروزاً ويكملا نظام 4Motion للدفع الرباعي. وتأتي مصابيح الإضاءة النهارية بتقنية LED والمصابيح الخلفية مزودة بمؤشرات الانعطاف المدمجة.

ويُجهز أحدث جيل من «تيغوان» أيضاً بعجلات معدنية خفيفة أكبر حجماً بتصميم جديد مع قياس، يتراوح من 17 إلى 20 بوصة. ونجحت «تيغوان» الجديدة في سد الفجوة بين حب المغامرة والقيادة في المدينة، بفضل أدائها المميز، وإمكانية تزويد السيارة بملحقات مثل حامل الدراجات وقوارب التجديف.

وتميزت سيارة «تيغوان» منذ إطلاقها بأناقتها الفائقة، ويتوفر طراز2021 بعشرة ألوان: أبيض بيور، وفضي ريفلكس ميتاليك، وأسود داكن، وأزرق شيد ميتاليك، ورمادي دولفين ميتاليك، ورمادي أورانو، وبني زنجبيل ميتاليك، ورمادي مون ستون، وأحمر كايندس ميتاليك، وأزرق لابيز ميتاليك. وتُطرح سيارة SUV المعدلة بأربعة طرازات في منطقة الشرق الأوسط: طراز Trendline (بمحرك سعة 1,4 لتر)، وطراز Life (بمحرك سعة 1,4 أو 2 لتر)، وطراز Elegance (بمحرك سعة 2 لتر)، وطراز R-Line (بمحرك سعة 2 لتر).

أما المقصورة الجديدة فتتميز بتصميم عصري مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تعمل باللمس، وشاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 8 بوصات تعمل باللمس، مع إمكانية تزويد السيارة بشاشة قياس 9,2 بوصات كونه تجهيزاً اختيارياً مع نظام Discover Pro Navigation، وتتوفر وظيفة توصيل الهاتف الذكي سلكياً ولاسلكياً* عبر تطبيق Wireless App-Connect للأجهزة المتوافقة، وتتيح للسائق استخدام تطبيقات الهاتف الذكي مباشرة على شاشة السيارة، ويمكن توصيل العديد من الهواتف بالنظام مع تفعيل وظيفة التعرف على الصوت المطورة، فيما تأتي السيارة مجهزة بنظام الصوت Harman/Kardon الفاخر مع 8 مكبرات صوتية مصممة بدقة للترفيه أثناء القيادة.

ولمزيد من التميز والأناقة، تم تجهيز سيارة «تيغوان» بإضاءة محيطية متعددة الألوان تشمل 30 لوناً مختلفاً مع تصميم جديد لنظام التحكم بتكييف الهواء وخاصية التحكم التلقائي في المناخ في جميع أنحاء السيارة. أما السقف الزجاجي البانورامي فيتيح دخول النور الطبيعي أرجاء المقصورة للاستمتاع بأجواء في غاية الراحة والرحابة.

وقال فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط: «كانت تيغوان من أعلى السيارات مبيعاً على مستوى العالم بين سيارات فولكس واجن منذ طرحها، فتنوع خصائصها يجذب أولئك الذين يبحثون عن سيارة دفع رباعي قادرة على المغامرة ومناسبة للحياة اليومية، كما أنها تجمع بين الابتكارات التقنية وأعلى مستويات الراحة والأمان».

وأضاف: «باعتبارها ثاني أعلى السيارات مبيعاً في المنطقة، تعزز تيغوان تركيز شركة فولكس واجن على سيارات SUV الملائمة للعائلات، التي يفضلها العملاء في المنطقة.

وتتوفر مجموعتنا المتنوعة من سيارات SUV بأسعار مناسبة، وتتميز بالتصميم الأنيق وأحدث التقنيات، وتجهيزات الاتصال والأمان والجودة الألمانية الاستثنائية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز