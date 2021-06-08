«كاديلاك» تطلق «ليريك» أول سيارة كهربائية بالكامل في المنطقة منتصف 2023

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كاديلاك الشرق الأوسط» أن المركبة الكهربائية بالكامل الأولى على الإطلاق من «كاديلاك» والتي تحمل اسم «ليريك» سيتم إطلاقها في المنطقة بحلول منتصف عام 2023، مما يشكّل بداية فصل مشوّق تشهد خلاله العلامة التجارية الفاخرة الرائدة تحوّلاً بارزاً باتجاه الوصول إلى مستقبل كهربائي بالكامل مع نهاية العقد الجاري.

وأصبح الشرق الأوسط السوق الأول خارج أمريكا الشمالية والصين الذي يؤكّد التزامه بجلب «ليريك» إلى السوق، مما يعزّز أهمية المنطقة بالنسبة إلى شركة «جنرال موتورز» وبكونها جزءاً من الاستراتيجية الدولية الكهربائية بالكامل لدى «كاديلاك».

وكانت «جنرال موتورز الشرق الأوسط» قد حدّدت سابقاً معالم هدفها متعدّد الأوجه ضمن قطاع التنقّل، والذي يقوم على تعزيز أعمالها الأساسية المرتبطة بمجموعة المركبات الحائزة على جوائز بارزة، بينما في الوقت ذاته قيادة مستقبل التنقّل للوصول إلى مستوى صفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري.

وسوف تكون «كاديلاك» في مقدّمة هذه الثورة، ويتمثّل هذا عبر الإطلاق الناجح لمركبة «كاديلاك إسكاليد» للعام 2021، والذي تبعه بعد فترة قصيرة تأكيد طرح «كاديلاك ليريك» في الأسواق الإقليمية.

ومن خلال هذا النهج ثنائي الأوجه، ستستمر «كاديلاك» بلعب دور أساسي بمجال الابتكار والريادة في قطاع السيارات بالشرق الأوسط.

وقال كريستيان أكويلينا، المدير التنفيذي، عمليات «كاديلاك» الدولية و«كاديلاك الشرق الأوسط»: «يُعدّ الشرق الأوسط السوق الأكبر لدى «كاديلاك» خارج الصين وأمريكا الشمالية، ونحن نعي الفرصة الكبيرة أمام إطلاق مركبات استثنائية في السوق، والتي ترتكز على الرغبة بالحصول على أفضل التقنيات في العالم.

وتتمتّع «كاديلاك» بإرث طويل وعريق فيما يتعلّق بهندسة التقنيات المتطوّرة جداً والأداء الذي لا يُنافَس، وكل هذا يتوافر عبر مركبات فاخرة عالمية المستوى تتخطّى توقّعات العملاء مع إطلاق كل طراز جديد».

وأضاف: «سوف يشهد العقد المقبل إعادة تعريف «كاديلاك» لمستقبل النقل الفاخر في المنطقة عبر سلسلة من المركبات الكهربائية الجديدة المشوّقة، والتي ترتكز على تاريخنا الرائع من الحرَفية الهندسية الراقية والممتدّ لنحو 119 سنة.

وتتربّع على رأس هذا المستقبل الكهربائي بالكامل «كاديلاك ليريك» التي تُعتبَر مركبة كهربائية ترسي معايير جديدة لصالح «كاديلاك».

ومن خلال تصميمها الأخّاذ وما تحويه من تقنيات مدمَجة فيها بأسلوب فني رائع، والمجتمعة مع منصّة Ultium الحديثة من «جنرال موتورز»، فإن «ليريك» ستتميّز بتوفير تجربة فاخرة عالية الأداء لم يسبق لها مثيل أبداً. ولا يسعنا فعلاً انتظار رؤيتها على طرقاتنا».

وتحافظ «كاديلاك» على التزامها بجلب المجموعة الأحدث من الطرازات إلى الشرق الأوسط، إضافة لمنح العملاء تقنيات مبتكَرة رائدة بفئتها، وبالتالي توفير التجربة الراقية المثلى التي تشكّل سمة أساسية لعلامة «كاديلاك» التجارية.

ومع اعتماد هذه الاستراتيجية متعدّدة الأوجه للأعمال، ستتابع «كاديلاك» توفير مركبات عالمية المستوى اليوم، بينما تقود التوجّه نحو مستقبل كهربائي بالكامل.

وتستمر المجموعة المحدَّثة من مركبات «كاديلاك» بتحقيق نتائج ممتازة في الشرق الأوسط، وهذا دليل واضح على النجاح الكبير الذي تحظى به العلامة التجارية في المنطقة.

وفي 2020، سجّلت «كاديلاك» ارتفاعاً نسبته 46 بالمئة في مبيعاتها بالمقارنة مع 2019، وعزّزت هذه الأرقام أكثر في مايو 2021، حيث حقّقت رقماً قياسياً جديداً عبر زيادة مبيعاتها بشكل كبير وصلت نسبته إلى 89%، وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتتمتّع «كاديلاك» بسيطرة قوية ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفاخرة في المنطقة، وتقود هذا الأمر مركبة «إسكاليد» الأيقونية للعام 2021.

وتشهد «كاديلاك إسكاليد» الجديدة، التي تم إطلاقها في الفصل الرابع من 2020، طلبات للتسليم الآجل لغاية 2022 مع استمرار تخطّي الطلب الكمية المتوافرة منها في السوق في ظل تسجيل طلبات جديدة بشكل دائم.

وحتى هذا التاريخ، حقّقت «إسكاليد» زيادة غير مسبوقة نسبتها 185 بالمئة في مبيعاتها، فيما سجّلت «إسكاليد ESV» ارتفاعاً بمبيعاتها نسبته 168%.

أما المجموعة الأوسع من مركبات «كاديلاك» الرياضية متعدّدة الاستعمالات فتحقّق النجاح أيضاً للعلامة التجارية، حيث تقود كل من «كاديلاك XT5» و«كاديلاك XT6» المبيعات لصالح «كاديلاك» في الشرق الأوسط، مع تسجيلهما نمواً بنسبة 145 بالمئة و87 بالمئة على التوالي.

وستقود «كاديلاك» عملية انتقال «جنرال موتورز» إلى مستقبل كهربائي بالكامل، وذلك من خلال التزامها الجريء بأن تكون في موقع يمكّنها من إنهاء العقد الجاري من الزمن مع مجموعة كهربائية بالكامل من المركبات.

وتُعدّ «ليريك» أولى هذه المركبات المتميّزة عالمياً التي ستجعل «كاديلاك» رائدة ليس من ناحية الفخامة فحسب، بل أيضاً بمجال المركبات الكهربائية.

وتمثّل «ليريك» التحوّل الأساسي ضمن عملية تطوير المنتجات الدولية لدى «جنرال موتورز»، وهي تحصل على الطاقة عبر منصّة Ultium الحديثة لدى «جنرال موتورز» وتتمتّع بجمع مثالي بين أحدث تقنيات السيارات والحِرَفية الراقية والمستوى الدقيق جداً من التعقيد في تصميمها.

ويرسي هذا الطراز بالفعل معياراً جديداً ضمن مشهد المركبات الكهربائية الفاخرة ويلعب دوراً محورياً ضمن رؤية «جنرال موتورز» للوصول إلى مستقبل بصفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري.

ويُعتبَر المسار السريع الذي تتبعه هذه المركبة نتيجة للالتزام الدائم بالارتقاء بعمليات تطوير المنتجات الدولية لدى «جنرال موتورز» من خلال الاستخدام المبتكَر للأدوات الهندسية الافتراضية الحديثة جداً.

حول هذا الموضوع، قال جايمي بروير، كبير مهندسي «كاديلاك ليريك»: «تحتل «كاديلاك ليريك» فئة خاصّة بذاتها، وهي ترسي معايير جديدة ضمن مجالَي الفخامة والمركبات الكهربائية على حد سواء، وذلك عبر مركبة فريدة من نوعها.

ونحن نتوقّع أن تلقى «ليريك» صدى إيجابياً بين أوساط العملاء في الشرق الأوسط نظراً لتقديرهم الكبير للتصاميم الأخّاذة والأداء الذي لا يُنافَس.

ولقد خضعت الهندسة التصميمية لبطارية Ultium لعمليات اختبار مكثَّفة في ظل الحرارة العالية جداً وعلى الدروب الوعرة، وهي تعمل بشكل استثنائي، مما يضمن جعل «ليريك» إضافة استثنائية إلى مجموعة طرازات «كاديلاك الشرق الأوسط»».

وستتوفر «ليريك» عند الإطلاق في أمريكا الشمالية، مع تقنيات ريادية وقدرات أداء مذهل، وكل هذا متاح من خلال الهندسة التصميمية الكهربائية الخاصّة بالمركبة.

وسوف تضم «ليريك» مجموعة بطارية من 12 وحدة مع طاقة 100 كيلوواط بالساعة، إضافة لمنصّة Ultium للدفع بالعجلات الخلفية. وهي تتمتّع بقوّة تبلغ 340 حصاناً1 مع عزم قدره 440 نيوتن-متر1، وبشكل أهم مدى قيادة يزيد على 500 كيلومتر عند الشحن الكامل2.

وتضم «ليريك» ميّزة الشحن السريع بالتيّار المباشر عبر محطّات الشحن العامّة حتى 190 كيلوواط، مما يمكّن العملاء من إضافة مدى قيادة يتم تقديره بنحو 122 كيلومتراً عند الشحن لفترة 10 دقائق فقط.

أما بالنسبة إلى الشحن المنزلي، فتوفر «ليريك» وحدة شحن رائدة بفئتها مع طاقة 19.2 كيلوواط يمكنها إضافة 83 كيلومتراً من مدى القيادة لكل ساعة شحن.

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