«دايملر» تدرس بيع مقار في 3 دول أوروبية

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

صرح متحدث باسم مجموعة دايملر الألمانية للسيارات في شتوتجارت، بأن المجموعة تدرس بيع منافذ بيع وورش في بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا، وأوضح أن المجموعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المضي قدماً في تخفيض قاعدة التكاليف.

وأضاف المتحدث: «تقوم أسواقنا باستمرار بمراجعة أنظمتها التسويقية وكذلك شبكاتها الحالية والمستقبلية في أوروبا»، مشيراً إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه الخطوة في الدول الثلاث المعنية.

وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» أن هذه الخطوة تشمل بيع 25 مقراً يعمل بها نحو 2800 شخص، وتابعت الصحيفة استناداً إلى مصادر في قطاع صناعة السيارات أن المجموعة يمكن أن تحصل من بيع هذه المقار على ما يصل إلى مليار يورو.

وقال المتحدث إن بيع هذه المقار لا يعني إغلاقها، مشيراً إلى أن استمرار النجاح التجاري على المدى الطويل لهذه المقار واستمرار أنشطة مرسيدس بنز هناك سيكون لهما أهمية قصوى في المحادثات المحتملة مع الأطراف المهتمة بشراء هذه المقار.

ونوه المتحدث بأن الشركة عازمة على أن تتيح للعاملين في هذه المقار آفاقاً مستقبلية بعيدة المدى مع ضمان تقديم أفضل دعم ممكن للعملاء هناك. ونفى المتحدث وجود خطط لدى المجموعة حالياً لبيع مقار في دول أوروبية أخرى.

وعن عدد المقار التي لا تزال دايملر تمتلكها، قالت الصحيفة إنه عدد مكون من ثلاثة أرقام صغيرة.

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