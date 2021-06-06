«الإمارات للسيارات» تحتفي بالنساء عبر مبادرة «هي مرسيدس»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «شركة الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمَد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، مبادرتها تحت عنوان «هي مرسيدس» بهدف الاحتفاء بالنساء القويات، المتفانيات اللواتي اتخذن من إمارة أبوظبي موطناً لهن. وقد شهدت هذه المبادرة تنظيم «شركة الإمارات للسيارات» مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك لقاء متميّز ضمن صالة عرضها المؤقّتة على جزيرة الحديريات بهدف تفعيل التواصل والحوار مع السيدات.

وشاركت ثلاث سيدات ملهِمات وموهوبات في مجالات مختلفة، قصص النجاح الشخصية لكل منهن في الدروب التي يتبعنها في حياتهن. ومن بين السيدات، كانت هناك المؤثِّرة في أسلوب الحياة ومبتكِرة المحتوى والأم لولدين، رجوم قمر، والمغامِرة والمؤثِّرة في مجال السفر، هنية الإمام الخليل المهدي، وخبيرة اللياقة البدنية ورائدة الأعمال، ميم كليبيرغ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كاسيا زيلاغ، مدير العلامة التجارية لدى «شركة الإمارات للسيارات»: تفخر «شركة الإمارات للسيارات» بتنظيم هذه الفعالية تحت عنوان «هي مرسيدس»، والتي هدفت للتعريف والاحتفاء بعدد من السيدات المتميّزات بإصرارهنّ القوي وإنجازاتهن البارزة في أبوظبي. وأظهرت كل سيدة شاركت في هذه الفعالية خصائص ومزايا بارزة تشكّل جزءاً حيوياً من علامة «مرسيدس-بنز» التجارية، إضافة إلى إلقاء الضوء على النواحي الفريدة من حياتهن الخاصّة والمرتبطة بقوّة مع مجموعة من العناصر الأساسية التي تجعل «هي مرسيدس» مبادرة ريادية. ويشرّفنا فعلاً تكريم السيدات المتميّزات في أبوظبي والاحتفاء بإنجازاتهن البارزة، ونحن نتطلّع إلى تعزيز العلاقة معهن أكثر في المستقبل.

وكجزء من فعالية «هي مرسيدس»، قدّمت «شركة الإمارات للسيارات» لكل سيدة طرازاً معيَّناً من «مرسيدس-بنز» يتلاءم تماماً مع أسلوب حياتها، مع توفير منصّة لمشاركة خبراتهن وتجاربهن معاً، وكذلك مع العلامة التجارية وبشكل أهم مع المتابعين لهن في أوساط الجمهور العام.

وأعربت هنية الإمام الخليل المهدي عن فخرها بهذه المبادرة، حيث قالت: شكلت المشارَكة في «هي مرسيدس» والعمل ضمن هذه الحملة مع العديد من النساء الملهِمات، مصدر فخر كبير لي. وتمكّنت من خلال هذه التجربة من التعلّم أكثر والتحدّث عن موضوع تمكين المرأة، وأنا ممتنّة للفرصة التي وفرتها «شركة الإمارات للسيارات»، وأتطلّع لمتابعة هذه الرحلة ومشارَكة مغامراتي مع المزيد من النساء في أبوظبي.

من جهتها، قالت ميم كليبيرغ: شكّل الانخراط في هذا المشروع تجربة طموحة ورائعة أقدّرها كثيراً. فتمكين المرأة موضوع مهم جداً بالنسبة لي وأنا أشكر «شركة الإمارات للسيارات» لمنحي فرصة التحدّث عن هذا الأمر. فقد كانت مبادرة رائعة حقاً واستمتعت باللقاء والتحدّث إلى العديد من الأشخاص الملهمِين الناشطين في مختلف مجالات الحياة، والذين جمعتهم كلّهم معاً مبادرة «هي مرسيدس».

وقالت رجوم قمر: أعتبر المشارَكة في فعالية «هي مرسيدس» الحدث الأبرز بالنسبة لي هذه السنة حتى الآن. فهذه الحملة التي ركّزت على تمكين النساء في الإمارة قادتني للعمل مع فريق من السيدات القويات والذكيات والملهِمات الناشطات في مختلف ميادين الحياة. وهذا بحدّ ذاته كان تجربة رائعة فتحت المجال واسعاً أمام المزيد من الإبداع والإلهام.

وأصبحت مبادرة «هي مرسيدس» في شهرها الثالث الآن بعد أن تم إطلاقها في مارس من هذا العام، حيث احتفلت بالعديد من المناسَبات الدولية مثل «يوم المرأة العالمي» و«يوم الأم» في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرَّر أن تتابع الحملة تنظيم المزيد من المناسبات والفعاليات خلال العام الجاري.

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