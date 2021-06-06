«العربية للسيارات»: 83% نمو مبيعات «باترول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، تسجيل نمو كبير في مبيعات مجموعة نيسان باترول، مقارنة بفترة ما قبل الوباء، وتحديداً من يناير إلى أبريل 2019.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 70 عاماً على باترول، نفخر بالإعلان عن أن هذه السيارة شهدت نمواً بنسبة 83% في المبيعات. وكان أداء نيسان باترول جيداً بمستوى قياسي رغم السوق التنافسية، ما يمثل دلالة على قوة علامة نيسان التجارية، والتراث الطويل لهذا الطراز.

وعلى مستوى هذه المنطقة التي تفخر بعمق تقاليدها وهي تتوجه نحو المستقبل، تقدم باترول مزيجاً مثالياً يجمع بين التراث والمكانة المرموقة المرتبطة بالغايات العملية. وبفضل تصميمها الأصيل المرتبط بصحراء الإمارات، تحظى باترول بالاحترام على الصعيد المحلي.

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