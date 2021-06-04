«بي إم دبليو آي إكس» كهربائية بالكامل

المصدر: دبي - أحمد صديق

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية عن عزمها إطلاق طرازها الرياضي الجديد «آي إكس»، في نوفمبر المقبل، والتي يعتبرها المهتمون في قطاع السيارات رائدة في مجال التكنولوجيا المتطورة. وتقدم السيارة الرياضية، والتي صممت على أنها كهربائية بالكامل، تركيزاً على مستقبل التصميم والاستدامة، ومتعة القيادة الخالية من الانبعاثات محلياً، استناداً إلى مجموعة أدوات جديدة تركز على المستقبل.

وتنطلق المبيعات بطرازين مختلفين: «بي إم دبليو آي إكس-إكس درايف 50» بقوة 385 كيلوواط /‏ 523 حصاناً، واستهلاك الطاقة الكهربائية من 23.0 - 19.8 كيلو واط في الساعة/‏ 100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ 0 غ/‏ كم، ومدى قيادة يصل إلى 630 كم، وطراز «بي إم دبليو آي إكس-إكس درايف 40» بقوة 240 كيلوواط /‏ 326 حصاناً، واستهلاك الطاقة الكهربائية من 22.5 - 19.4 كيلو واط في الساعة/‏ 100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 0 غ/‏ كم، ومدى قيادة يصل إلى 425 كم.

ومن المتوقع أن يتم طرح طراز جديد لاحقاً وهو «بي إم دبليو آي إكس إم 60»، ويأتي بقوة 440 كيلوواط /‏ 600 حصان وأداء أكثر ديناميكية للدفع الرباعي، ومعدل استهلاك الطاقة الكهربائية: 21.6 كيلو واط في الساعة/‏ 100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 0 غ/‏ كم.

وتشهد السيارة الإطلاق الأول للجيل الجديد من نظام التحكم «BMW iDrive» مع تركيز واضح على وظائف الشاشة، التي تعمل باللمس مع شاشة «BMW» المنحنية الجديدة والحوار الطبيعي باستخدام الأوامر الصوتية مع المساعد الشخصي الذكي، الذي تمت ترقيته بشكل مكثف، إضافة إلى مجموعة عرض رقمية بالكامل تتكون من شاشة معلومات قياس 12.3 إنشاً وشاشة تحكم قياس 14.9 إنشاً وشاشة رسومات متطورة وبرامج قوية تعتمد على نظام التشغيل «BMW 8».

وتوفر مجموعة الأدوات التكنولوجية الجديدة في السيارة إمكانات رائعة للمضي قدماً في تطوير وظائف القيادة والوقوف الآلية، ويشكل الجيل الجديد من المستشعرات ومجموعة البرامج الجديدة ومنصة الحوسبة القوية ذكاء استثنائياً، حيث إن هناك خمس كاميرات وخمس أجهزة استشعار للرادار و12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية تراقب محيط السيارة.

ويدل التصميم الخارجي المعبّر مع لغة التصميم الواضحة والمخفضة بوضوح على الاستدامة والرفاهية، التي تركز على المستقبل، ويضفي التصميم الجذاب والتفاصيل المنحوتة بدقة شخصية متميزة مع لمسة حديثة.

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