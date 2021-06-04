«نيسان 370Z نيسمو».. إرث لا يتغير

المصدر: دبي - أحمد صديق

شهدت أسواق الإمارات طرح الطراز الجديد من سيارة «نيسان Z370 نيسمو»، والتي تجسد قوة الصانع الياباني وتاريخه العريق. وعلى الرغم عدم تغير هذا الطراز كثيراً على مدار عشر سنوات، إلا أن هناك إقبالاً كبيراً على شرائه، لتؤكد «نيسان» رغبتها في الحفاظ على إرث هذا الطراز.



تأتي السيارة بالمحركات المتفوقة VQ سداسية الأسطوانات، وهو محرك سعة 3.7 لترات يمنح قوة تصل إلى 328 حصاناً وعزم دوران بمقدار 363 نيوتن متر وتسارعاً قوياً للغاية من السكون إلى 7000 دورة في الدقيقة.



وتتفرد نيسان Z370 بنظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات المزوّد بتقنية التحكّم المتغاير برفع الصمامات والذي يعمل بصورة مستمرّة على ضبط رفع الصمّامات وتوقيتها من أجل استجابة أسرع ومنحنى عزم دوران أوسع، بينما يعمل على تحسين معدل استهلاك الوقود وتقليل كميّة الانبعاثات.



وتضم السيارة مواد متطوّرة عالية التقنية تشتمل على مُركّبات ألياف الكربون في عمود الحركة الذي ليس فقط متيناً بدرجة مذهلة بل إن له أيضاً دور أكبر في جعل دوران المحرك أكثر سرعة. كما يعمل هيكل دعم شبكة تبريد الهواء المصنوع من ألياف الكربون على الحفاظ على الوزن.



أما ناقل الحركة اليدوي السريع فهو الوسيلة للحصول على تسارع قوي للغاية، لأن السيارة مزودة بتقنية «SynchroRev Match» التي تساعد على النقل إلى سرعات مختلفة مثل المحترفين للاستمتاع بقيادة أكثر سلاسة وتحكّماً على الطرقات المتعرّجة أو رحلات القيادة اليومية العادية. وقد تم تحسين «نيسان Z370» باستمرار لتخطي التوقعات وزيادة متعة القيادة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز