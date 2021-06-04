«باترول سوبر سفاري».. تصميم عصري

المصدر: دبي - البيان

يرتقي طراز «نيسان باترول سفاري» بفضل التصميم العصري الفريد لمقصورته التي تفيضُ بالمزايا واللمسات الفنيّة، بالمفهوم التقليدي عـن سيارات الدفع الرباعـي إلـى مستـويـات جديـدة. فقوّتـه الـمُذهلـة على جميع الدروب هي ثمـرة إبداع هندستـه الفائقـة.



جاء التصميم الخارجي لـ «نيسان باترول سفاري»، الذي طرحته «العربية للسيارات» في الإمارات، ليجمع بين الفخامة والقوة، حيث إنها مجهّزة بناقـل حركة أوتوماتيكي ويـدوي. وتنعم أجواء المقصورة الفاخـرة بمزايا تجعل كل شيء في متناول قائدها أثناء السرعة الفائقة. كما جاءت بمساحة رحبة للاستلقاء والاسترخاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



وتظهر قوّة الإبداع والتجديد جلية في «نيسان باترول سفاري» من خلال محرك TB48DE المجهز بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS والذي يوفّر قوة وعزم دوران أكبر ويمنح أداءً استثنائياً على الطرقات الوعرة والرملية وسرعات عالية على الطرقات السريعة.



أما تقنية تثبيت السرعة فإنها تتحكم في سرعة السيارة، مما يجسّد التناغم المثالي بين الأمان والراحة. وبحركة واحدة لذراع ناقل الحركة المصممة على خط مستقيم، يمكن الانتقال من وضعية الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي، كما يمكنك حتى الانتقال من الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي أثناء القيادة (بسرعة أقصاها 40 كلم/ساعة).



ويأتي نظام الترفيه الصوتي 2DIN باستقبال لموجات MW/FM مع مشغّل ملفات MP3. ويتوفّر اختيارياً نظام ترفيه صوتي Apple Carplay أو مبدل سداسي للأقراص المدمجة، مع مفاتيح للتحكم مدمجة بعجلة القيادة – ليجعل رحلاتكم أكثر متعة.



ويقوم نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات بالتحذير عند استشعار نقص الهواء في أي من الإطارات ليضمن لك قيادة سلامة القيادة على الطريق. وتم تصميم كشافات الضباب الخلفية ذات الكثافة العالية لتضمن للسيارة رؤية واضحة في حتى في أسوأ ظروف الطقس.



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