«رينو» تكشف النقاب عن شعارها الجديد بتوقيع «لاندور وفيتش»

المصدر: دبي - البيان

خضع شعار «رينو» الشهير بشكله المشابه لحجر الألماس إلى عملية تطوير شاملة في أعقاب تعاون استمر مدة عامين بين شركة «رينو» وشركة «لاندور وفيتش» العالمية الرائدة في استشارات وتصميم العلامات التجارية، ليأتي بهوية بصرية جديدة تخلو من التواقيع والأحرف المزخرفة، مجسداً بذلك الانطلاقة الجديدة لعلامة «رينو» في العصر الرقمي.

وشهدت الهوية البصرية لشركة «رينو» تطوراً متواصلاً على مر السنين، ولكنها احتفظت بشعارها المعروف على شكل حجر الألماس منذ عام 1925. ومن هنا جاءت الحاجة إلى تغيير الشعار السابق الذي تم تصميمه في عام 1992 وشهد تعديلات طفيفة في عام 2015، ليعكس الفرص والتحديات الجديدة التي تخوضها العلامة العالمية العصرية.

وتأتي خطوط الشعار الجديد التي شكلت جزءاً من شعار العلامة العريق على مدار القرن تقريباً، لتتداخل مع بعضها بعضاً وتخرج على هيئة علامة جديدة تنبض بالديناميكية والحركة اللامتناهية. ويتميز الشعار بنهاياته المفتوحة التي تتداخل من دون تشابك لتجسد رمزاً يشير إلى الشمول والشفافية والانفتاح.

وأعدّت «لاندور وفيتش» و«رينو» فيلماً يكشف عن الشعار الجديد متعدد الخطوط، اعتمدتا فيه على تصميم حركي ثلاثي الأبعاد يحتفي بالشعار وينبض على إيقاع الموسيقى المستوحاة من إرث علامة «رينو» بإخراج جديد قدمته وكالة «ستارت - ريك» (Start-Rec). ويستعرض الفيلم الجانب متعدد الحواس الذي تجسده العلامة الجديدة عبر التداخل بين القوام والحركة، ليخلق بذلك توازناً مثالياً يجمع بين التزام «رينو» تجاه إرثها العريق وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

وقال كارل سافر، مدير تصميم هوية العلامة لدى «رينو»: «تمحورت مهمتنا حول ابتكار هوية بصرية جديدة تجسد التغيرات التي تخوضها علامة رينو التجارية نحو مزيد من الحداثة والطابع العالمي. وجاء هذا العمل الإبداعي المشترك بين فرق التصميم في رينو ولاندور وفيتش ثمرة لشغفنا تجاه ابتكار أيقونة تتألق بأشكالها المتعددة وتنبض بالحياة والحيوية».

من جهته، قال جيريمي باري، المدير التنفيذي الإبداعي لدى «لاندور وفيتش»: «يجسد شعار رينو الجديد صورة ثابتة لعلامة تخوض حالة متواصلة من الحركة، ليرسي بذلك إيقاعاً جديداً وخطاً حديثاً يستند إلى إرث رينو العريق ليرسم لها ملامح مستقبلها المشرق. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لفرق التصميم في رينو على منحنا هذه الفرصة الثمينة للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية للعلامة العالمية الشهيرة».

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