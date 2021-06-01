2 مليون مركبة كهربائية مبيعات «لكزس» عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «لكزس» عن تجاوز مبيعاتها العالمية التراكمية من المركبات المزودة بأنظمة الدفع التي تعتمد على الكهرباء كأحد مصادر الطاقة بواقع 2 مليون مركبة كهربائية في نهاية أبريل 2021، لتعزز الشركة بذلك ريادتها في قطاع المركبات الكهربائية الفاخرة، والتي استهلتها بإطلاق الطراز RX400h في 2005، واستمرت في توسيع مجموعتها من المركبات الكهربائية الفاخرة لتلبية احتياجات عملائها.

يأتي هذا الإنجاز المميز للكزس في إطار سعيها إلى تعزيز مجموعة مركباتها الكهربائية الفاخرة واستناداً إلى فلسفة «المنتج المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب»، وذلك بهدف الاستفادة من مصادر الطاقة المتنوعة والبنى التحتية المتاحة في مختلف أنحاء العالم.

وتبيع لكزس حالياً تسعة طرازات من المركبات المزودة بأنظمة الدفع التي تعتمد على الكهرباء، بما في ذلك المركبات الكهربائية الـ «هايبرِد» HEV والمركبات التي تعتمد على أنظمة الدفع الكهربائية BEV، وذلك في 90 دولة تقريباً حول العالم.

وفي حين شهد العام 2020 بلوغ المبيعات العالمية لطرازات لكزس الكهربائية نسبة الـ 33 % من إجمالي المبيعات، أسهمت مركبات لكزس الكهربائية منذ العام 2005، في خفض تراكمي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 19 مليون طن، أي ما يعادل إجمالي الانبعاثات الكربونية الناتجة عن 300 ألف مركبة سنوياً على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية.

وقال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز المميز في مسيرتنا، والذي يعزز التزامنا الراسخ بمواجهة التحديات البيئية للوصول إلى مجتمع محايد للكربون يتيح للجميع الاستمتاع بحياة سعيدة وصحية ومستدامة ويوفر لهم حرية التنقل.

تتمتع لكزس بالمعرفة والخبرة التنافسية العالية فيما يتعلق بالتقنيات الأساسية للمركبات التي تعتمد على الكهرباء كأحد مصادر الطاقة، ويعزى ذلك إلى سجلها الحافل في تطوير وإنتاج وتحسين مكونات أنظمة الدفع، فضلاً عن جمع معطيات وآراء العملاء من مختلف الأسواق حول العالم على مدى العديد من السنوات.

ولا يسعني إلا أن أشكر عملائنا الكرام في المنطقة على دعمهم المخلص، وسنواصل مسيرتنا نحو تطوير التقنيات الكهربائية سعياً وراء هدفنا المتمثل بتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي ظل رؤية «لكزس الكهربائية» التي تم إطلاقها عام 2019، تواصل لكزس تطوير تقنياتها الخاصة بأنظمة الدفع التي تعتمد على الكهرباء بهدف إيجاد خصائص أداء محسنة، والاستمرار في تحقيق المتعة والبهجة اللتين يتطلع إليهما عملائنا.

وبحلول العام 2025، تعتزم الشركة إطلاق 20 طرازاً جديداً أو محسناً، بما في ذلك أكثر من 10 مركبات تتنوع ما بين تلك التي تعتمد على أنظمة الدفع الكهربائية BEV، والمركبات الكهربائية الـ «هايبرِد المزودة بشاحن ‏خارجي» PHEV، فضلاً عن المركبات الكهربائية الـ «هايبرِد» HEV.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية ستتجاوز مبيعات المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي. وتسعى لكزس إلى تحقيق الحياد الكربوني على مدى كامل دورة حياة المركبة بحلول العام 2050، بدءاً من المواد والقطع وعمليات التصنيع، ووصولاً إلى الخدمات اللوجستية، والقيادة، وإعادة التدوير.

ومن أجل تسريع وتيرة انتشار المركبات الكهربائية، تخطط لكزس لتدشين الإنتاج التجاري لأول مركبة كهربائية «هايبرِد» مزودة بشاحن خارجي«خلال العام 2021 وفقاً لنموذج السوق الشامل، كما أنها تخطط لإطلاق طراز جديد كلياً مخصص للمركبات التي تعتمد على أنظمة الدفع الكهربائية في العام 2022.

ومن خلال توظيف تقنيات أنظمة الدفع التي تعتمد على الكهرباء، مثل الموتورات، والمحولات، والبطاريات التي طورتها لكزس على مر السنين في مجال المركبات الـ«هايبرد» الكهربائية، تسعى الشركة إلى خلق قيمة جديدة وتجربة قيادة فريدة لمركبات لكزس الكهربائية الفاخرة، والتي ستتميز بمستوى عالٍ من الأداء الديناميكي الذي يثري الحواس الخمس ويتخطى المركبات التقليدية.

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