«أودي أبوظبي» تستقبل طرازات جديدة

المصدر: أبوظبي - أحمد صديق

استقبلت «أودي أبوظبي» طرازات «A3» و«S3» و«S3 Sportback» الجديدة كلياً، بصالات عرضها في أبوظبي والعين، وهي تأتي مع أوسع تشكيلة من المحركات ضمن الفئة النخبوية المدمجة، وتجمع بين الأناقة والأداء الفائق، والاستخدام اليومي المثالي.

وتأتي العديد من المزايا المستقبلية كونها تجهيزات قياسية في «أودي A3» الجديدة كلياً، بدءاً من الهيكل الرياضي إلى المقصورة الداخلية المتمحورة حول السائق، وحيث تتميز السيدان بخيارات تقنية مدروسة بعناية، بما في ذلك قمرة القيادة الافتراضية ونظام الوسائط الترفيهية المتعددة «MMI» ومصابيح «LED» الأمامية الجديدة بالكامل.

وبفضل محرك «TFSI» سعة 2.0 لتر، تتمكن «أودي A3» التسارع من السكون إلى 100 كم/ ساعة في غضون 6.8 ثوان فقط.

بينما تقوم علبة تروس ثمانية السرعات «S tronic» مع التعشيق المزدوج بنقل قوة المحرك إلى الطريق، لتوفير قيادة فعالة وديناميكية ومريحة، في حين تقدم «أودي S3» سيدان تحكماً رياضياً مطلقاً بفضل نظام التعليق الرياضي (S)، وهي مزودة بمحرك «TFSI» بقوة 290 حصاناً، للتسارع من 0-100 كم/ ساعة في 4.9 ثوان فقط، وصولاً إلى سرعة قصوى محددة عند 250 كم/ ساعة.

ويأتي ناقل الحركة «S tronic» ثنائي التعشيق بشكل قياسي، ليجمع بين راحة ناقل الحركة الأوتوماتيكي والسمات الرياضية لعلبة التروس اليدوية، بينما يزدان الهيكل الخارجي للطراز بشخصية أودي الرياضية، والتي تمتد إلى قلب المقصورة.

أما المظهر القوي لسيارة أودي «S3 Sportback»، فيبرز مع العناصر الخاصة بخط (S)، مثل نظام العادم ثنائي الأفرع وحوافه المطلية، إضافة إلى الخلفية ذات الشكل اللافت، والتي تضفي على الطراز الجديد كلياً مظهراً رياضياً بحتاً.

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