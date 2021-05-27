«رولز-رويس» تكشف النقاب عن طراز «بوت تيل»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «رولز-رويس» النقاب عن الطراز الجديد «بوت تيل» الذي يجسد أروع تجسيد للفخامة الأصيلة وأصدق تعبير عن الرعاية والخصوصية العصرية.

ويتحدّى تصميم «بوت تيل» من «رولز-رويس» مفهوم السيارة بحدّ ذاته ويضفي عليها بُعداً جديداً غير مسبوق. ويتخطّى هذا التصميم مفهوم السيارة وسيلة نقل تصطحبك إلى الوجهة المنشودة فحسب، ليصبح هو الوجهة بحدّ ذاته.

وقال أليكس إينيس، رئيس قسم التصميم في كوتشبيلد لدى «رولز-رويس»: تحرص «رولز-رويس» بصفتها داراً للمنتجات الفارهة على إضافة مزايا استثنائية إلى منتجاتها بحيث تحمل معاني وقيماً خاصة بكل عميل.

وتشكّل السيارة مساحةً فخمة تتيح للعملاء التعبير عن أذواقهم الشخصية وطموحهم وإرثهم الفريد. كما يتم التعامل مع كل سيارة رولز-رويس بصفتها تحفة فنية قائمة بحدّ ذاتها تعبّر عن شخصية العميل برقيّ وأناقة، وبالتالي لا عجب أن تنال لقب أفضل سيارة في العالم.

وقد استطاعت رولز-رويس بفضل قدراتها هذه نيل تقدير وإعجاب عملائها الذين باتوا يطالبونها بمزيد من الوجود في حياتهم اليومية عبر أساليب متميّزة. فأفضى ذلك إلى توطيد أواصر العلاقة بين العلامة وعملائها إذ طوّر المصمّمون، والمهندسون والحرفيّون في دار رولز-رويس، المركز العالمي للتميّز في الصناعة الفارهة، قدرةً استثنائية على فهم أسلوب حياة هؤلاء النساء والرجال المتميّزين لترجمته على أرض الواقع بتصاميم تأسر الحواس.

أثمرت هذه الثقة المتبادلة التكليف بمهام تتجاوز في طموحها نطاق قدرات بيسبوك الرائعة إلى عالم كوتشبيلد الاستثنائي. ومن باب التزامها إنجاز هذه المهام الفريدة لعملائها المتميّزين، قرّرت رولز-رويس العودة إلى أحد جذورها التاريخية وإطلاق قسم متميّز ضمن الشركة وهو قسم رولز-رويس كوتشبيلد.

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